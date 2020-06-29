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Haber Giriş: 29.06.2020 - 07:55,Son Güncelleme:

Erkan Can lie Güven Kıraç karavan tatilinde

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Erkan Can lie Güven Kıraç karavan tatilinde
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ERKAN Can ile Güven Kıraç, birlikte YouTube kanalı açtı.

“Mesela Dedik” isimli kanalda çeşitli deneyimlerini farklı konseptlerle paylaşan ikili, şimdi de karavan tatiline merak sardı.

Kanalda “Erkan Can-Güven Kıraç Yollarda” isimli bir bölüm hazırlayan usta oyuncular, Çanakkale’den başlayıp Side’ye kadar uzanan yol boyunca tatil maceralarını takipçilerine anlatıyor.

İkili son olarak karavanlarından bir fotoğraf paylaştı. Kıraç “Karavanımızdaki çekimler tüm hızıyla devam ediyor. Karavan püf noktalarını anlatıyoruz” dedi. Foça’da denize giren ikili, izleyicilerini doğa ve küresel ısınmaya dair de bilinçlendiriyor.

Erkan Can lie Güven Kıraç karavan tatilinde

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