Erik Dalı'na ikinci bebek kondu.. Hoş geldin Boran!

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İşin ilginci öylesine uyumlu bir şekilde ve daha önce çok rastlanmayan bir yorumla dans ediyorlardı ki dikkat çekmemesi mümkün değildi...

Sanki bir halk dansları grubu gibi! Yine de dans edenlerin Türk olmaması ilginçti tabii.

Sonunda işin aslı ve sırrı ortaya çıktı...

Damat gerçekten de Uruguaylıydı... Ama evlendiği kadın Türk... Ülkesinin halk danslarını, dünyanın dört bir yanında tanıtan bir grubu olan damat da güzel karısına jest olsun diye bu ilginç gösteriyi hazırlamıştı arkadaşlarıyla birlikte.

GELİN ESKİŞEHİRLİ... DAMAT URUGUAYLI

İşte Eskişehirli İlayda Naz Uyar ile Uruguaylı Carlos Borthagaray, sosyal medya kullanıcılarının hayatına bu düğün dansı videosuyla girdi...

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Çift, "damat" Carlos'un ülkesi Uruguay'da yaşıyor, tatillerde sık sık Türkiye'ye geliyor... Diğer yandan Carlos da epey Türkçe öğrendi... İspanyol aksanı olsa da gayet güzel Türkçe konuşuyor.

Sosyal medyadaki o paylaşımla ünlü olan İlayda Naz ve Carlos'tan ikinci bebek haberi geldi. Aslan Daniel adında bir erkek evlatları olan çift, şimdi de Boran adını verdikleri ikinci oğullarına kavuştu.

BİR ERKEK EVLATLARI DAHA OLDU

Sadece Eskişehir'in değil, Türkiye'nin de damadı olan Carlos Borthagaray da bu mutlu haberi sosyal medya sayfasından paylaştı...

İspanyolca olarak 'Hoş geldin Boran' diye yazan Carlos ardından da karısına Türkçe olarak "Her şeyini verdin güzelim" diye seslendi. Küçük oğluna bir kez daha ama Türkçe olarak "Hoş geldin Boran. Seni Seviyoruz" dedi.

Carlos Borthagaray'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik ve beğeni mesajı geldi.

İlayda Naz Uyar ile Carlos Borthagaray'ın 2019 yılında dünyaya gelen Aslan Daniel adında bir oğlu daha bulunuyor.

Boran'ın da gelişiyle birlikte "Erik Dalı" dansıyla hafızalara kazınan genç çiftin artık dört kişilik bir ailesi oldu.

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Carlos Borthagaray, Boran adını verdikleri ikinci evlatlarının dünyaya geldiğini sosyal medyadan duyurdu. Altı yaşına gelen büyük oğulları Aslan Daniel de kardeşine merakla baktı.





PORTEKİZ'DE HALK DANSLARI FESTİVALİ'NDE TANIŞTILAR

Montevideo'daki düğününde arkadaşlarıyla birlikte Erik Dalı oynayarak bir anda dikkat çeken Uruguaylı profesyonel dansçı Carlos Borthagaray ve İlayda Naz Uyar benzerine filmlerde rastlanacak bir aşk hikayesinin kahramanları.

Hem de "aşk gelir, kilometrelerce öteden seni bulur" deyişini doğrulayacak türden.

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İlayda Naz Uyar ve Carlos Borthagaray, 2014 yılında Portekiz'de düzenlenen bir folklor festivalinde tanıştı.

Carlos, Uruguay ekibindeydi, İlayda da Türk ekibinde. İşte o dönemde önce arkadaş oldular. Onlar pek farkında değildi ama hayat onlara çok güzel, benzersiz bir sürpriz hazırlamıştı.

Sonrasını çift birkaç yıl önce video kanallarında anlattı.

İNGİLİZCESİ İYİ OLMADIĞI İÇİN KONUŞMAYA UTANMIŞ

Carlos Borthagaray "Uruguay'da dans grubum var. Her yıl festival için farklı ülkelere gidiyoruz. 2014'te de Portekiz'e gittik. Orada birçok ülkeden dansçılar vardı. İlayda da oradaydı. Ama biz orada hiç konuşmadık" dedi.

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İlayda Naz Uyar da şöyle devam etti: "Biz orada hiç konuşmadık, çünkü benim İngilizcem iyi değildi. Böyle olduğu için de utanıyordum."

Carlos Borthagaray ve grubu dans etmek için sahneye çıktıklarında gösteriden çok etkilendiğini söyleyen İlayda Naz Uyar şöyle devam etti: "Ama ben sıralarda Uruguay'ın nerede olduğunu bile bilmiyordum. "

İKİSİ DE ÜLKELERİNE DÖNDÜ AMA AŞK PEŞLERİNDEN GİTTİ

Daha sonra her ikisi de ülkelerine döndü. Bu arada İstanbul'da dans okulunca çalışan İlayda Naz Uyar ile Carlos Borthagaray, internet üzerinden arkadaş olup birbirlerine kısa kısa mesajlar göndermeye başladıklarını anlattı.

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Gerisini Carlos'tan dinleyelim: "İlayda bana çalıştığı dans okulunda benim de ders verebileceğimi söyledi. Sonra ben de İstanbul'a geldim. Gerçekten zor bir karardı. Hiç Türkçe bilmiyordum. İlayda bana her konuda yardımcı oldu."

Borthagaray, Uyar ile aralarındaki arkadaşlığın nasıl aşka dönüştüğünü de şöyle anlattı: "Arkadaştık, arkadaştık. Sonra aşk geldi."

İlayda ve Carlos, Montevideo'da Erik Dalı türküsüyle özdeşleşen düğünle evlendiler. Düğünden bir yıl sonra 2019'da Aslan Daniel adlı oğulları dünyaya geldi. Şimdi de Boran bebek ile aile biraz daha büyüdü.

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Uruguaylı Carlos Borthagaray, İlayda Naz Uyar ile evlendiği düğünde arkadaşlarının eşliğinde sergilediği Erik Dalı dansıyla hafızalara kazınmıştı.





İlayda Naz ve Carlos, Montevideo'nun ardından bir düğün de Eskişehir'de yaptı.