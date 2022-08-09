Erhan Güleryüz: Bu cihazla zayıflıyorum

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'GÖBEK ÇIKTI'

Ayna’nın solisti Erhan Güleryüz önceki akşam elektrikli bisikletiyle yollardaydı. “Konserlerden kafamı kaşıyacak vaktim yok. Bugün kendimi dışarı atmaya vakit bulabildim” diyen Güleryüz, üzerine taktığı cihazın ne olduğunu soran muhabirlere şöyle yanıt verdi: “Bu cihaz kilo vermemi sağlıyor. Ayıptır söylemesi biraz göbek çıktı ama bu sayede kiloları veriyorum.” (Sayit DURMAZ)

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HAYATI AKIŞINA BIRAKTIM

Neslihan Atagül, önceki gün Etiler’deki kuaförüne girerken görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, ayaküstü soruları yanıtladı. Eşi Kadir Doğulu’yla kamera karşısına geçmek için gün sayan Atagül, “Çekimler çok yakın zamanda başlayacak” dedi. Çocukları her fırsatta çok sevdiğini dile getiren oyuncuya, “Çocuk özlemi çekiyor musunuz?” diye soruldu.

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“Bu işler nasip, kısmet işi” diyen Atagül, sözlerini “Böyle şeyleri şekillendirmeyi tercih etmiyorum açıkçası. Her şeyi akışına bıraktım” şeklinde

sürdürdü. Yapımcılığa da adım atan Atagül’e, oyunculukla yapımcılık arasındaki farklar sorulunca, “İnsanın kendisini geliştirmesi çok heyecan verici. Bambaşka perspektiften bakmaya başladık. Bu anlamda da yetkinlik kazanıyoruz. Eğlenceli de bence” dedi.

NOSTALJİK TUR

Zafer Algöz geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Oyuncu, yıllardır kullandığı eski model arabasıyla dolaşırken objektife yansıdı. (Sayit DURMAZ)

PAZAR KEYFİ

Ahmet Özhan geçtiğimiz pazar günü Kalamış’ta ablası ve oğluyla bir araya geldi.

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Yemeğe çıkan aile, keyifli günü çektirdikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Ahmet Özhan ve oğlu Özcan Özhan o kareleri sosyal medyada “Pazar keyfi” notuyla paylaştı.