Bu Ã¼nlÃ¼ geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu da yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutladÄ±. Bu dÃ¼nyadaki bir yÄ±lÄ±nÄ± daha geride bÄ±raktÄ±. Peki tanÄ±dÄ±nÄ±z mÄ± bu Ã¼nlÃ¼ oyuncuyu?

'HOÅž GELDÄ°N YENÄ° YAÅžIM'

Â BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla tanÄ±dÄ±nÄ±z Bennu YÄ±ldÄ±rÄ±mlar'Ä±â€¦ Ã‡Ã¼nkÃ¼ gerÃ§ekten de aradan geÃ§en yÄ±llara, aldÄ±ÄŸÄ± yaÅŸlara raÄŸmen o bakÄ±ÅŸlarÄ± hep aynÄ± kaldÄ±.

Tiyatro, sinema ve TV ekranlarÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± Bennu YÄ±ldÄ±rÄ±mlar, 22 KasÄ±m'da 56'ncÄ± doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±.

Bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼ iÃ§in de sosyal medya sayfasÄ±ndan yeni tarihli bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. YanÄ±na da "HoÅŸ geldin yeni yaÅŸÄ±m" mesajÄ±nÄ± yazdÄ±.

Bennu YÄ±ldÄ±rÄ±mlar'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden de Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve tebrik mesajÄ± geldi.

LÄ°SEYÄ° BÄ°TÄ°RÄ°P KONSERVATUARA GÄ°RDÄ°

GeniÅŸ kitleler Bennu YÄ±ldÄ±rÄ±mlar'Ä±, izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran Yaprak DÃ¶kÃ¼mÃ¼ dizisiyle tanÄ±dÄ±. Ama aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa YÄ±ldÄ±rÄ±mlar, Ã§ok daha Ã¶ncesinden hem ekranÄ±n hem de tiyatro sahnelerinin yÄ±ldÄ±zÄ± olmuÅŸtu bile.

ErenkÃ¶y KÄ±z Lisesi'ni bitiren YÄ±ldÄ±rÄ±mlar, ardÄ±ndan Ä°stanbul Ãœniversitesi Devlet KonservatuarÄ± Tiyatro BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nde Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±.

Ä°ki yÄ±lda Eski Yunan Dili ve EdebiyatÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rdÃ¼. Tiyatro bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ 1990'da bitirdi.

Ama okulu bitirmeden Ã¶nce sinemaya adÄ±mÄ±nÄ± atmÄ±ÅŸtÄ±. 1987 yÄ±lÄ±nda GÃ¶nÃ¼lden GÃ¶nÃ¼le adlÄ± filmde rol aldÄ±. ArdÄ±ndan Perili KÃ¶ÅŸk adlÄ± film, GÃ¼len Ayva AÄŸlayan Nar, GenÃ§ler gibi dizilerde oynadÄ±.

Bu arada Londra'daki Westminster YetiÅŸkin EÄŸitim EnstitÃ¼sÃ¼'nde drama eÄŸitimi gÃ¶rmek Ã¼zere Ä°ngiltere'ye gitti.

GENÃ‡ YAÅžINDA Ã–DÃœLLER GELDÄ°

Ä°lk Ã¶dÃ¼lÃ¼ de 6. Ankara Film Festivali'nde geldi... Umut Veren KadÄ±n Oyuncu seÃ§ildi. Tiyatro oyunlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra SÃ¼per Baba, KaÃ§ Para KaÃ§, Umutsuz Ev KadÄ±nlarÄ±, GÃ¶nÃ¼l Ä°ÅŸleri gibi yapÄ±mlarda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Yaprak DÃ¶kÃ¼mÃ¼ dizisindeki Fikret rolÃ¼yle milyonlarÄ±n hafÄ±zasÄ±na kazÄ±ndÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±mlar, Nuri Bilge Ceylan'Ä±n Ahlat AÄŸacÄ± filmindeki performansÄ±yla da Ã§ok konuÅŸuldu.

Bennu YÄ±ldÄ±rÄ±mlar, 1995 yÄ±lÄ±nda meslektaÅŸÄ± BÃ¼lent Emin Yarar ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Mutlu Ã§iftin bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

Bennu YÄ±ldÄ±rÄ±mlar, sÄ±k sÄ±k sosyal medya sayfasÄ±ndan Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor.Â

KÄ°M OLDUÄžU GÃœLÃœÅžÃœNDEN BELLÄ°Â

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kim ve Kourtney de aradan geÃ§en yÄ±llar iÃ§inde bÃ¼yÃ¼yÃ¼p serpilip Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸtÄ±lar ve tabii biraz da deÄŸiÅŸtiler.Â Ä°ster misiniz biz de bugÃ¼n sinemanÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± olan Ã¼nlÃ¼ isimlerin Ã§ocukluk albÃ¼mlerine bakalÄ±m ve aradan geÃ§en zaman iÃ§inde deÄŸiÅŸip deÄŸiÅŸmediklerine bir gÃ¶z atalÄ±m.

YÄ±llar Ã¶nce kardeÅŸleriyle birlikte Ã§ekilen bu fotoÄŸraf karesini sosyal medyada paylaÅŸan Ã¼nlÃ¼, sinemanÄ±n gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ en gÃ¼zel kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri..Â

Kariyerine gencecik yaÅŸÄ±nda TV filmlerinde ve dizilerinde kÃ¼Ã§Ã¼k roller Ã¼stlenerek baÅŸladÄ±. Ama sonra unutulmaz bir mÃ¼zikalle bÃ¼yÃ¼k bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakaladÄ± ve onu da yÄ±llar boyunca sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

O Ã¼nlÃ¼ yapÄ±mÄ±n ardÄ±ndan birÃ§ok unutulmaz filmde oynadÄ±. Son zamanlarda eskisi kadar fazla kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miyor. GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndan seÃ§mediÄŸi kocasÄ±yla mutlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â

O zaman sol Ã¼stteki genÃ§ kÄ±za dikkatlice bir bakÄ±n...

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla fotoÄŸrafa biraz dikkatlice baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda o yÃ¼z size tanÄ±dÄ±k gelecektir. Zaten o gÃ¼lÃ¼msemeye birkaÃ§ dakika bakÄ±nca Michelle Pfeiffer'a ait olduÄŸunu anlamak zor deÄŸil.Â

Grease 2 filmindeki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± Scarface, Tehlikeli Ä°liÅŸkiler, BabanÄ±n Metresi, Batman DÃ¶nÃ¼yor, Masumiyet Ã§aÄŸÄ± gibi yapÄ±mlarla sÃ¼rdÃ¼ren Pfeiffer bugÃ¼n 66 yaÅŸÄ±nda. Senaryo yazarÄ± kocasÄ± David E. Kelley ile mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Â

Åžimdi bu kareye dikkatle bakÄ±n... Arkadaki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z da size tanÄ±dÄ±k gelmedi mi?

Bu Ã¼nlÃ¼ son dÃ¶nemde eski kocasÄ±yla yaÅŸadÄ±klarÄ± nedeniyle gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n yÄ±ldÄ±z oyuncularÄ±ndan biri olan bu Ã¼nlÃ¼, kendisi Ã§oktan Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸtÄ± ve Ã¼Ã§ tane evlat sahibi oldu bile.

Bir bakalÄ±m kim bu Ã¼nlÃ¼...

Annelerinin kestiÄŸi saÃ§larÄ±yla ve yanÄ±nda kÄ±z kardeÅŸleriyle objektife gÃ¼lÃ¼mseyen o Ã§ocuk Jennifer Garner'Ä±n ta kendisi.

ÃœnlÃ¼ oyuncu, son dÃ¶nemde eski kocasÄ± Ben Affleck'e, karÄ±sÄ± Jennifer Lopez'den boÅŸanma sÃ¼recinde verdiÄŸi bÃ¼yÃ¼k destekle konuÅŸuluyor.

Â

HERKES ONU Ä°LK BAKIÅžTA TANIR

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla bu fotoÄŸraftaki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu tanÄ±makta hiÃ§ zorlanmadÄ±nÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ araya yÄ±llar girmiÅŸ olsa da yÃ¼zÃ¼nÃ¼n genel hatlarÄ± Ã§ok da fazla deÄŸiÅŸmedi.

Bu Ã§ocuk, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Hollywood'da kariyer yapabilmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba harcadÄ±. Kimi zaman metrolarda, otobÃ¼s duraklarÄ±nda uyudu. Ama sonunda senaryosunu da yazdÄ±ÄŸÄ± film sayesinde "ÅŸeytanÄ±n bacaÄŸÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±."

Bildiniz tabii.. O Ã§ocuk Sylvester Stallone. Rocky serisiyle sinema kariyerine hÄ±zlÄ± bir giriÅŸ yapan Stallone.

Sonra da Rambo serisi baÅŸta olmak Ã¼zere sayÄ±sÄ±z filmde rol aldÄ±. Kariyerinin baÅŸlangÄ±cÄ± biraz sancÄ±lÄ± olsa da bugÃ¼n Hollywood'un en nÃ¼fuzlu kiÅŸilerinden biri.

ONUN DA GÃœLÃœÅžÃœ HÄ°Ã‡D DEÄžÄ°ÅžMEMÄ°Åž

Bu kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z nasÄ±l da gÃ¼zel gÃ¼lÃ¼yor deÄŸil mi?

Zaten onu ilk bakÄ±ÅŸta tanÄ±yanlar artÄ±k yÃ¼zÃ¼nde kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar belirmiÅŸ olsa da o gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼n hala yerli yerinde durduÄŸunu Ã§ok iyi biliyor. 1990'larda hiÃ§ unutulmayan bir filmle kariyerine baÅŸlayan o kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z, ÅŸimdi Hollywood'un en Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri.

O kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z Julia Roberts. Ã–zel Bir KadÄ±n ile kariyer basamaklarÄ±nÄ± koÅŸarak tÄ±rmanan Roberts, bugÃ¼n artÄ±k 60 yaÅŸÄ±na merdiven dayamÄ±ÅŸ tecrÃ¼beli bir oyuncu.

Ãœstelik Danny Moder ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ± da boyuna yetiÅŸmiÅŸ durumda. Roberts, eskisi kadar Ã§ok film Ã§ekmese de kariyerini hala sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

TANIMAK Ä°Ã‡Ä°N BÄ°RAZ DÄ°KKATLÄ° BAKMAK GEREK

Onu bu haliyel tanÄ±mak belki zor olabilir.... Ama yine de kÃ¼Ã§Ã¼k ipuÃ§larÄ± verelim.

Ã‡ok gen yaÅŸÄ±nda bir diziyle ÅŸÃ¶hnreti yakaladÄ±. Sonra da gerisi geldi zaten... Bu arada Ã§ok konuÅŸulan bir evlilik ve daha da Ã§ok konuÅŸulan bir boÅŸanma yaÅŸadÄ±.

Son yÄ±llarda ise bÃ¼tÃ¼n hayatÄ±nÄ± kÄ±zÄ± Ã¼zerine kurdu. Åžimdilerde onu Ã¼niversiteye yolcu etti.

O Ã¼nlÃ¼ Katie Holmes'un ta kendisi...

BugÃ¼n artÄ±k 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±nda olan Holmes, Tom Cruise ile evliliÄŸi ve boÅŸanmasÄ±yla Ã§ok konuÅŸuldu. Bir dÃ¶nem bu yÃ¼zden yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸler bile arka planda kadÄ±. Holmes, Cruise'dan boÅŸandÄ±ktan sonra ÅŸu ana kadar bir daha evlenmedi.Â

BU MAVÄ° GÃ–ZLER EN BÃœYÃœK MUTLULUKLARI DA EN Ã‡ARESÄ°Z ACILARI DA GÃ–RDÃœ

Bu Ã§ocuÄŸun iri mavi gÃ¶zleri hayattaki en bÃ¼yÃ¼k acÄ±larÄ± da en bÃ¼yÃ¼k mutluluklarÄ± da gÃ¶rdÃ¼.. YÄ±llar geÃ§tikÃ§e o maviliklerdeki Ä±ÅŸÄ±ltÄ± yerini biraz hÃ¼zne biraz da bilgeliÄŸe bÄ±raktÄ± ama bakÄ±ÅŸ Ã§ok da deÄŸiÅŸmedi.

TanÄ±dÄ±nÄ±z mÄ± o Ã§ocuÄŸu?

Kameraya ciddi ciddi bakan o kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk John Travolta...

GenÃ§liÄŸinde dÃ¼nyanÄ±n en iyi dans eden insanÄ± olan Travolta, gerÃ§ekten de hayatÄ±n en Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± ve en karanlÄ±k yanlarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼.

Ã–nce gencecik oÄŸlunu topraÄŸa verdi sonra da canÄ±ndan Ã§ok sevdiÄŸi karÄ±sÄ±nÄ±. Åžimdilerde varÄ±nÄ± yoÄŸunu geride kalan bir kÄ±zÄ± ve bir oÄŸluna adamÄ±ÅŸ durumda.Â

OYUNCAK BEBEKLERLE OYNARDI... ÅžÄ°MDÄ° Ä°KÄ° Ã‡OCUK ANNESÄ°

Oyuncak bebekleriyle objektife gÃ¼lÃ¼mseyen bu Ã¼nlÃ¼ yÄ±llar sonra kendisi de iki kÄ±z Ã§ocuÄŸu annesi oldu.

Hatta o Ã§ocuklarÄ± ve yuvasÄ± uÄŸruna kariyerini bile elinin tersiyle bir kenara etti. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re de bu tercihinden hiÃ§ piÅŸman olmadÄ±.

O kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z Eva Mendes... MeslektaÅŸÄ± Ryan Gosling ile mutlu bir hayatÄ± olan Mendes, ÅŸimdi kÄ±zlarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼p hayata hazÄ±rlÄ±yor.

BÃœYÃœDÃœ Ã‡OK GÃœZEL BÄ°R KADIN OLDU

YanÄ±nda kendinden yaÅŸÃ§a kÃ¼Ã§Ã¼k bir baÅŸka Ã§ocukla objektife gÃ¼lÃ¼mseyen bu minik kÄ±z da gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¼nlÃ¼lerinden biri...

Ãœstelik artÄ±k 50'li yaÅŸlarÄ±na gelmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen hala genÃ§liÄŸindeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ koruyor. Gencecik yaÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± evliliÄŸinden 30'lu yaÅŸlarÄ±nda bir oÄŸlu bile var.

DoÄŸduÄŸu Ã¼lkeyi terk edip Hollywood'a gÃ¶Ã§ eden bu Ã¼nlÃ¼ orada da kariyerinin zirvesine Ã§Ä±ktÄ±. Son dÃ¶nemde ise boÅŸanmasÄ± ve Ã§alkantalÄ± aÅŸk hayatÄ±yla konuÅŸuluyor.

AslÄ±nda gÃ¼zel gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼ne bakarak o kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n kim olduÄŸunu hemen Ã§Ä±karmak mÃ¼mkÃ¼n... YÄ±llar geÃ§ti, o kÄ±z bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve Hollywood'un en Ã¼nlÃ¼ ve Ã§ok kazanan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri oldu.

BugÃ¼n Sofia Vergara deyince kelimenin tam anlamÄ±yla akan sular duruyor.

Ã‡OK TATLI BÄ°R BEBEKTÄ°

Ne tatlÄ± bir bebek deÄŸil mi?



BugÃ¼n 60 yaÅŸÄ±na gelen bu bebek, Ã§aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkeklerinden biri olma unvanÄ±nÄ± kimselere kaptÄ±rmÄ±ÅŸ deÄŸil. BaÅŸÄ±ndan iki evlilik geÃ§en, altÄ± Ã§ocuk babasÄ± bu Ã¼nlÃ¼ son dÃ¶nemde de yeni sevgilisiyle gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda.

Tabii ki o bebeÄŸin Brad Pitt olduÄŸunu hemen anladÄ±nÄ±z. ArtÄ±k yÃ¼zÃ¼nde Ã§ok belirgin Ã§izgiler var ama yine de sevimli bebek gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼ hala Ã¼nlÃ¼ oyuncunun yÃ¼zÃ¼nden silinmemiÅŸ.

SANKÄ° HÄ°Ã‡ DEÄžÄ°ÅžMEMÄ°Åž

Bir bakalÄ±m... Bu Ã§ocuk ne kadar da aynÄ± kalmÄ±ÅŸ Ã¶yle deÄŸil mi?



Kim olduÄŸunu anlayabilmek iÃ§in Ã¶yle uzun uzun fotoÄŸrafa bakmaya da gerek yok. Tek deÄŸiÅŸim aradan geÃ§en yÄ±llar iÃ§inde bu kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸun dÃ¼nyanÄ±n en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkeklerinden birine dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olmasÄ±.Â Â

O Ã§ocuk George Clooney'in ta kendisi.

Bir dÃ¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zmin bekar unvanÄ±nÄ± Amal Clooney ile evlenince kendisinden sonra gelenlere devretti. BugÃ¼n gÃ¼zel karÄ±sÄ± ve iki Ã§ocuÄŸuyla mutlu bir hayat sÃ¼rÃ¼yor. AynÄ± zamanda Hollywood'un en nÃ¼fuzlu isimlerinden biri.Â

GÃœLER YÃœZLÃœ BÄ°R BEBEKMÄ°Åž

Bu minik bebek de yÄ±llara meydan okuyan Ã¼nlÃ¼lerden biri. 60'lÄ± yaÅŸlarÄ±na geldi ama hala genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndaki formunu koruyor.

Ãœstelik helikopter kullanmaktan uÃ§aktan atlamaya kadar her tÃ¼r uÃ§ noktada eylemi gerÃ§ekleÅŸtiriyor.Â

Fiziksel aÃ§Ä±dan beÄŸeniliyor ama biten evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen tek kÄ±zÄ±nÄ± ihmal ettiÄŸi iÃ§in de Ã§ok eleÅŸtiriliyor.

AnladÄ±nÄ±z deÄŸil mi Tom Cruise'un bebeklik fotoÄŸrafÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼? ÃœnlÃ¼ oyuncu, rol aldÄ±ÄŸÄ± filmlerdeki tehlikeli sahnelerde bile dublÃ¶r kullanmamasÄ±yla da konuÅŸuluyor.Â

GÃœZEL GÃœLÃœÅžÃœ BABASINDAN MÄ°RASÂ

FotoÄŸrafta gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ aldÄ±ÄŸÄ± babasÄ±yla gÃ¶rÃ¼len bu Ã¼nlÃ¼ de bugÃ¼n belli bir yaÅŸÄ±n Ã¼zerinde. Son dÃ¶nemde torunu yaÅŸÄ±ndaki sevgilisinden bebek sahibi olduÄŸu iÃ§in gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda.

Bir de hayatÄ± boyunca hiÃ§ evlenmemek iÃ§in kendi kendine verdiÄŸi sÃ¶zle. Rol aldÄ±ÄŸÄ± filmlerde yarattÄ±ÄŸÄ± karakterler ve gÃ¶sterdiÄŸi performans ise tartÄ±ÅŸÄ±lmaz. Zaten bu yÃ¼zden ona "yaÅŸayan efsane" diyorlar.

Belki o gÃ¼zel gÃ¼lÃ¼ÅŸlÃ¼ kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸun Al Pacino olduÄŸunu anlamak ilk bakÄ±ÅŸta kolay olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ama yÄ±llar Ã¶ncesinden gelen o karedeki Ã§ocuk, efsane oyuncunun ta kendisi.

Â