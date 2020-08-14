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Haber Giriş: 14.08.2020 - 07:01,Son Güncelleme:

Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayesi beyazperdeye taşınıyor

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayesi beyazperdeye taşınıyor
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Yapımcı Mustafa Uslu, 2017 yılında şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatlarını konu alan bir sinema filmi hazırlığında. TRT’nin ortak yapımcılığında çekilecek film için iki şehidin ailesinden izin alındı.

DAHA önce “Ayla”, “Müslüm”, “Çiçero” ve “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” gibi biyografik sinema filmlerine imza atan Dijital Sanatlar Yapımevi’nin sahibi Mustafa Uslu, yeni sinema projesi için kolları sıvadı. Uslu bu kez 2017 yılında terör örgütü PKK tarafından Trabzon’un Maçka İlçesi’nde şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatlarını beyazperdeye taşıyacak. Aylar önce başladığı hazırlıkları bugüne dek gizlilik içinde yürüten Mustafa Uslu, projeye TRT’nin de destek verdiğini, kanalın filmin ortak yapımcılığını üstlendiğini açıkladı. Film ekibinin ekim ayında sete çıkmasını planladıklarını dile getiren ünlü yapımcı, çekimlerin Trabzon-Maçka, Gümüşhane, Ankara ve Hakkâri-Çukurca’da yapılacağını söyledi.

Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedikin hayat hikayesi beyazperdeye taşınıyor

ONLARI UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ

Yapımcı Mustafa Uslu, şehit Eren Bülbül ile şehit Ferhat Gedik’in aileleriyle görüşerek sinema filmi için gerekli izinleri aldıklarını da ifade etti. Uslu, “Şehit kardeşimiz Eren Bülbül ve kahraman astsubayımız Ferhat Gedik’i bu filmle ölümsüzleştireceğiz. Onları ebediyete kadar hatırlatacak, onlara yakışan bir film olacak. Gençlerimiz onları hep hatırlayacak. İki kahraman el ele cennete yürüdüler. Onları unutmadık, unutturmayacağız” diye konuştu.

Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedikin hayat hikayesi beyazperdeye taşınıyor

Eren’e siper oldu

Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017’de Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında PKK’lı teröristler tarafından şehit edildi. Bülbül’ü korumak için üstüne kendini siper eden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de vücuduna isabet eden 41 kurşunla şehit oldu.

Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedikin hayat hikayesi beyazperdeye taşınıyor

Mustafa Uslu

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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