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Haber Giriş: 28.10.2020 - 17:24 | Son Güncelleme:

Erdal Özyağcılar, Hikmet Karagöz'ü anlatı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Erdal Özyağcılar, Hikmet Karagöz'ü anlatı
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Bizimkiler dizisindeki ‘Çayçı Abbas’ rolüyle hafızalara kazınan sanatçı Hikmet Karagöz vefatının ardından bugün defnedildi. Karagöz’ün Bizimkiler dizisinde patronu ‘Şükrü’yü canlandıran Erdal Özyağcılar Hurriyet.com.tr’ye Karagöz’ü anlattı. Karagöz’ün her yönüyle gerçek bir sanatkâr olduğunu belirten Özyağcılar ‘Sağlığında kıymeti bilinmedi, gidince herkes kıymetini anladı’ dedi.

 Özyağcılar şunları söyledi:
Bizimkiler’in Çaycı Abbas’ı çok değerli bir sanatçıydı. O ‘Çaycı Abbas’ rolünü Türk seyircisinin kalbine nakşetti. Replikleri, hitabı halk arasında yayıldı. Aynı zamanda çok iyi bir ressamdı. Çok ayrı bir dünyası vardı. Ağaçlar dünyası içinde yaşıyordu. Sağlığında pek kıymeti bilinmedi. Yalıkavak’ta onun bir yeri vardı. O taraflara yolumuz düştüğünde mekanına giderdik. Konuşur sohbet eder, eski günleri yad ederdik. Gerçek bir sanatkârdı.”

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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