Erdal Özyağcılar aşı oldu!

Aşı oldu

73 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar, önceki gün koronavirüs aşısı oldu. 'Yasak Elma' dizisinde Hasan Ali karakterine hayat veren usta sanatçı, Covid -19 aşısı oldu. Aşı sırası gelen Özyağcılar, "Ben de oldum...siz de olun. Hiç acımıyor valla" diyerek sosyal medyada videosunu yayınladı.

Hamilelikte 18. hafta

Hepsi grubuyla tanınan Cemre Kemer, hamilelikte 18’inci haftaya girdi. Kemer, hamilelik sürecini sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak boydan bir pozunu Instagram hesabına yükleyen Kemer, “Önden bakınca hadi yine ben gibiyim de yandan?” sorusunu sordu.

İyi ki benim annemsin

Esra Erol, annesi Necla Kaymakçı Erol’un 61. doğum gününü geçen yıldan kalma bir fotoğrafla kutladı. Ünlü sunucu, anne-kız pozlarının altına duygusal da bir not düştü: “Bir yıl önce bugün 60 yaşını seni içime çeke çeke, koklayarak, öperek kutladım. Bu yıl öpmeye, yanında olmaya korkuyorum. Sen sağlıklı ol, yine kutlarız. Benim mücadeleci, fedakar kadınım. İyi ki benim annemsin. İyi kalplim.”

İstanbul’daki son günlerim

Futbolcu Aycan Yanaç önceki gün Aqua Florya AVM’de görüntülendi. Türkiye Kadınlar 1. Futbol liginde mücadele eden Gaziantep ALG Spor’da top koşturan futbolcu, “Sahile yürüyüş yapmaya geldim. Aynı zamanda İstanbul’daki son günlerim. Gaziantep’e giderek takımımla tekrar çalışmaya başlayacağım” dedi.

Suriye’deki çocuklara yardım götürdü

Yaşar Alpekin, Suriye’nin İdlib şehrine giderek savaşın ortasında kalan çocuklara yardım eli uzattı. Alptekin, çocuklarla geçirdiği anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Suriye’deki binlerce yetim çocuğa bir an için savaşın yaralarını unutturuyoruz. Çocuklarınıza en en pahalı cep telefonu veya ayakkabıyı aldığınızda mutlu olup sevinç içinde size sarılıp teşekkür ediyor mu? Benim buradaki halimi ve duygularımı hayal edin. Karma karışık duygular bunlar. Ancak birebir yaşadığınızda idrak edeceğiniz duygular. Tıpkı bir naylon poşetin rüzgarla havada bir o yana, bir bu yana uçması ve kaybolması gibi.”

Nazar etmeyin ne olur

Ünlü şarkıcı Songül Karlı, sporunu aksatmıyor. Fitliğini korumak için sıkı çalışan Karlı, kişisel antrenörü Ceren Altan’la evdeki anlarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Biz yine güzeliz. Nazar etme ne olur.”