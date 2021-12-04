Erdal Beşikçioğlu: Gençler, tiyatro sanatçısı olmak istemiyor

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Erdal Beşikçioğlu, Fatih Sönmez ve Ahmet Melih Yılmaz’ın başrolünde yer aldığı Tatbikat Sahne’nin yeni oyunu “Acting”in İstanbul prömiyeri önceki gece Fişekhane’de gerçekleşti. Oyun, cinayetten hüküm giymiş bir oyuncu ve yönetmenin, hücre arkadaşlarıyla oyunculuk üzerine yaptıkları sohbetleri konu alıyor.

ÇOCUKLUK AŞKI!

Oyunu ilk gecesinde çok sayıda ünlü isim izledi. Seyirciler arasında Burcu Özberk de vardı. “Çocukluk” dizisindeki rol arkadaşı Erdal Beşikçioğlu’nu gecede yalnız bırakmayan Özberk, objektiflere ünlü oyuncuya sarılarak poz verdi.

GENÇLER TİYATRO SANATÇISI OLMAK İSTEMİYOR!

Erdal Beşikçioğlu, sahne sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı ve oyunda sektör eleştirisi yaptıklarını söyledi: “Oyunda, sektörün şahane bir eleştirisi var. Sanırım izleyici de büyük keyif aldı. Oyunu eşim Elvin’le yönettik. Birbirimizi iyi anlıyoruz.”

Ünlü oyuncu ayrıca genç isimlerin, tiyatro sanatçısı olmak istemediğini belirtti:

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“Okullarımız eskiden tiyatroya sanatçı yetiştirirdi. Şimdi televizyon ve magazine malzeme olacak oyuncu yetiştiriyor. Sezonunda boş kalmış oyuncuların sahneyi doldurmasındansa, sahne üzerinde zaman geçirip boş zamanlarında dizi yapan oyunculara ihtiyacımız var.”

Gizem Demirci - Emre Karayel

Derin Talu

Helin Kandemir