Erdal Beşikçioğlu: Bergen'in çok izlenmesi bizi de şaşırttı

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Erdal Beşikçioğlu, 4 milyonu aşkın seyirciyi sinema salonlarına çeken “Bergen”in başarısı sorulunca şöyle dedi:

“Pandemi sonrası salonların doluyor olması çok keyif verici. Umarım diğer filmler de hak ettikleri karşılığı bulur. Filmin bu kadar çok izlenmesi bizi de şaşırttı. Evet, bir şeyler bekliyorduk ama sosyal bir harekete dönüşmesini beklemiyorduk.”

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Beşikçioğlu, “Filmde şarkıları Farah Zeynep Abdullah ’ın seslendirmesini eleştirenler oldu, bu konuda ne söylemek istersiniz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:“Bu bir drama arkadaşlar. Eğer oyuncu şarkı söyleyebiliyorsa bunu göz ardı edemezsiniz. Merak eden varsa eğer Bergen’i tabii ki dinleyebilir. Bu bizim için tuhaf bir eleştiri değil.”



Farah Zeynep Abdullah muhabirlerin sorularını yanıtlamadı, kendisini bekleyen araca binip uzaklaştı.



BERGEN REKORA KOŞUYOR



Pandemide zor günler geçiren sinema salonlarına eski coşkusunu kazandıran “Bergen”, 17 günde 4 milyon 94 bin 43 seyirciyi sinema solanlarına çekti. Box Office Türkiye’de yer alan “tüm zamanlar seyirci rekorları” sayfasına göre “Bergen”, üçüncü hafta sonunda 720 bin 96 kişi tarafından izlendi ve “üçüncü hafta sonu performansları”nın baz alındığı listede “Recep İvedik 5”e ait rekoru kırdı.

120 MİLYON TL GİŞE HASILATI

Başrolünü Farah Zeynep Abdullah’ın üstlendiği “Bergen” filmi, yapımcısının da yüzünü güldürdü. 4 Mart’ta vizyona giren Film, şimdiye dek 120 milyon 218 bin TL gişe hasılatı elde etti.