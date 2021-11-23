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Ercan Turgut hayatını kaybetti!

#Ercan Turgut#Müzik#Sanatçı
Ercan Turgut hayatını kaybetti

Bir süredir kanser ile mücadele eden ünlü sanatçı Ercan Turgut, bugün hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölüm haberi, Semiha Yankı tarafından duyuruldu.

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Kötü haberi Semiha Yankı sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

"Olmadı be Ercan...Çok erken çok... Ateş düştü içime.. Huzurla uyu yoldaşım...Ahhh ahhh"

Ercan Turgut hayatını kaybetti

DOSTLARINDAN VEDA MESAJI

Usta sanatçının vefatı dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyada dile getirdi.

IŞIL YÜCESOY
Yapma be çocuk. Olur mu be Ercan Turgut. Yüreğimi yaktın da gittin...

ŞEHRAZAT
Ercan Turgut'u kaybetmişiz maalesef... Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve bizlere baş sağlığı diliyorum. Çok iyi bir insan ve müthiş bir sesti ah be Ercan'ım...

ERCAN TURGUT KİMDİR?

7 Ekim 1952 senesinde Malatya’da dünyaya gelen Ercan Turgut, müzik dünyasına 13 yaşında adım attı. Turgut, 1974 yılında “Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna” adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturmuştu.

Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle kendi dönemine damgasını vuran Ercan Turgut ,1979 senesinde çıkardığı “Dönemezsin” isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Ercan Turgut, 90’lı senelerde “Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti” olarak çalışmalarına devam etmişti.

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Ercan Turgut Albümleri
2013 – Hatırladıkça
2007- Başımın Tatlı Belası
1986 – Tanrı Misafiri
1981 – Azap Çiçeği
1979 – Dönemezsin
1976 – Tövbe
1974 – Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna

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#Ercan Turgut#Müzik#Sanatçı

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