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Haber Giriş: 22.02.2020 - 07:14,Son Güncelleme:/

'Entarisi Dım Dım Yar' için ikinci tazminat

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
'Entarisi Dım Dım Yar' için ikinci tazminat
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‘DÜĞÜN Dernek’ filmiyle ünlenen “Entarisi Dım Dım Yar” adlı şarkıyı yazan Osman Şan’ın 8 vârisi, Avrupa Müzik şirketine dava açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran vârisler, şarkının Avrupa Müzik şirketinin yapımcısı Coşkun Direk tarafından izinsiz kullandığını iddia etti.

Davayı kabul eden mahkeme, Coşkun Direk’in Osman Şam’ın 8 varisine 23 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Osman Şan’ın 8 mirasçısı daha önce eserin “Düğün Dernek” adlı komedi filminde izinsiz kullanılması nedeniyle Yılmaz Erdoğan’ın ortağı olduğu Beşiktaş Kültür Merkezi’nden (BKM) 35 bin lira tazminat kazanmıştı. 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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