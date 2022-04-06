Enrico Macias: Bir tek Altın Kelebek’im eksik

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Fransa’nın dünya çapındaki sanatçılarından Enrico Macias, 60’ıncı meslek yılını, önceki gün Olympia’da verdiği konserle kutladı. 50’nci kez Olympia sahnesine çıkan sanatçıya oğlu Jean-Claude Ghrenassia’nın yönettiği orkestra eşlik etti. Fransa’nın her yerinden hayranlarının haftalar önce konser biletlerini tükettiği geceye, İzmir’den de bir grup sanatsever gitti. Fransa’da bir araya geldiğimiz sanatçı, Kelebek aracılığıyla Türkiye’deki tüm hayranlarına teşekkür etti.

TÜRKİYE’NİN TANITIM YÜZÜ AJDA PEKKAN OLMALI

Ajda Pekkan ile ilk kez 1976 yılında Paris Olympia’da konser veren Macias, Süperstar’ı büyük hayranlıkla andı. “Bütün dünya ülkeleri reklamlarını sanatçılarıyla yapıyor” diyen Macias, Kültür Bakanlığı’na seslendi: “Kültür Bakanlığı, Türkiye’nin tanıtımıyla ilgi olarak yapacağı en büyük reklamı Ajda Pekkan’la yapabilir. Örneğin Amerikalılar, Angelina Jolie ve Madonna ile yapıyor.

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Ajda Pekkan’ın bir Olympia konserinin promosyonu, Paris sokaklarında yüzlerce afişinin asılmasıyla başlar.

Onunla yapılacak birçok röportaj dergilerde yer alır ve gündem oluşur. Bu konser, iki ülke arasında daha güçlü bir kültürel bağ oluşturur.”

DARIO MORENO’NUN HAYATINI HERKES OKUMALI

Yakın dostu Erkan Özerman’ın yazdığı “İzmirli Dario” adlı kitabı ilgiyle okuduğunu söyleyen Enrico Macias, Dario Moreno’yla ilgili yanlış bilgilerin olduğunu, gerçeklerin tüm dünyaya anlatılması gerektiğini savundu:



“Moreno’nun plakçısı ve menajeri Marouani, bu büyük sanatçıyı Meksikalı olarak lanse etmişti. Onun, ölünceye kadar Türk pasaportunu hiçbir zaman değiştirmediğini ve Türk olduğunu ispat etmiştir bu kitap. Dario Moreno’nun Fransa’daki ve dünyadaki başarısını anlatan bu kitabın mutlaka sevenleri tarafından okunması gerekir.



Kültür Bakanlığı, bu kitaba destek olarak, tüm dünyadaki Dario Moreno hayranlarına çok sevdikleri sanatçının gerçek kimliğini öğretmiş olur.”

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ÇOK ÖDÜL ALDIM AMA BİR ÖDÜLÜM EKSİK

Ajda Pekkan ve Erkan Özerman’ın Fransa kamuoyu tarafından tanınan iki önemli insan olduğunu da söyleyen sanatçı, “Her ikisine de Fransa Devleti tarafından madalya verilmiştir. Bu değerli iki insan üzerinden kurulacak kültürel ilişki, Türkiye için değerli ve önemli olacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.



Usta sanatçı son olarak, “Bugüne kadar aldığım ödüllerin sayısını inanın bilmiyorum. Ama bir ödül eksik. 80’e yakın eserim Türkçe olarak okunuyor, Fikret Şeneş hanımefendinin çok güzel sözleriyle. Türk halkı çok sevdi. Her zaman söylüyorlar. Acaba ben Hürriyet Gazetesi’nin Altın Kelebek ödülünü hak etmedim mi” diye sorarak kahkahayla güldü.