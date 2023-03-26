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Enkazdan kurtarılmıştı... Şarkıcı Karsu Dönmez'in acı günü...

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#Karsu Dönmez#Karsu#Hatay
Enkazdan kurtarılmıştı... Şarkıcı Karsu Dönmezin acı günü...
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 14:44

Türk asıllı, Hollandalı piyanist ve besteci Karsu Dönmez, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Hatay’da bulunan akrabalarının çoğunu kaybetti. Büyük acı yaşayan Dönmez, enkazdan çıkarıldıktan sonra tedaviye alınan büyükannesinin vefatıyla yıkıldı.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği büyük felaketin etkileri sürüyor.

Türk asıllı Hollandalı şarkıcı Karsu yıkıcı depremin ardından Hatay'da yaşayan akrabalarının çocuğunu kaybetmişti.

Enkazdan kurtarılmıştı... Şarkıcı Karsu Dönmezin acı günü...

Ünlü şarkıcının depremin ardından enkazdan kurtarılan büyükannesi de hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Dönmez paylaştığı fotoğrafların altına; "Nur içinde yat nenem" notunu düştü.

 

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#Karsu Dönmez#Karsu#Hatay

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