Enkazdan kurtarılmıştı... Şarkıcı Karsu Dönmez'in acı günü...

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği büyük felaketin etkileri sürüyor.

Türk asıllı Hollandalı şarkıcı Karsu yıkıcı depremin ardından Hatay'da yaşayan akrabalarının çocuğunu kaybetmişti.

Ünlü şarkıcının depremin ardından enkazdan kurtarılan büyükannesi de hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Dönmez paylaştığı fotoğrafların altına; "Nur içinde yat nenem" notunu düştü.