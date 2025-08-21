Enjeksiyonlar, maskeler, yüz bantları… Güzellik uğruna okyanusları aştı: Özel jetle Kore gezisi!

Haberin Devamı

Bu saydıklarımız ünlüler dünyasının en ünlü, hakkında en çok konuşturan isimlerinden Kim Kardashian denince akla hemen gelen ilk şeyler…

Kimi zaman kendi hayranları tarafından eleştirilse bile Kim Kardashian ne hayat tarzından ne de canının her istediğini yapmaktan vazgeçiyor.

Bunun son örneğini de güzelliği uğruna verdi…

Yanına kız kardeşi Khloe ve birkaç arkadaşını da alan ünlü isim özel jetine atladığı gibi Kore'ye gitti ve son dönemde çok popülerleşen Kore güzellik uygulamalarından yaptırdı.

Ülkemizde de giderek yayılan Kore malı güzellik ürünleriyle yapılan uygulamaları denemek isteyen Kim Kardashian döner dönmez de yaptırdığı tüm işlemlerin görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü yıldız tam olarak hangi uygulamaları yaptırdığını paylaşmasa bile yüzünün kızarmış göründüğü bir fotoğrafta kaşları ve saç çizgisi, muhtemelen lazer tedavisi sırasında onları korumak için bantla kapatılmıştı.

Başka bir görüntüde ise bir güzellik uzmanının Kim Kardashian’ın koluna koyu renkli bir sıvı (muhtemelen kan) enjekte ettiği görülüyor.

Skims adında bir iç giyim markası kuran ve servetini kat kat büyütüp en sonunda milyarder olan Kim Kardashian’ın bu gezide aynı zamanda güzellik sektörü hakkında bilgi de topladığı fısıltılar halinde konuşulmaya başladı.

Kim Kardashian yaptırdığı estetik operasyonlar konusunda çok açık sözlü davranmasa da kozmetik uygulamalara çok meraklı. Ve yaptırdığı işlemleri de genelde kendisi paylaşıyor.

Yıldız isim 2013 yılında Dr. Barbara Sturm'un "vampir yüz bakımı"na kaydolan ilk kişilerden biriydi. Bu işlem sırasında hastalardan kan alınıyor, kırmızı ve beyaz kan hücrelerinden plazma ayrıştırılıyor ve ardından yüzlerine mikroiğneler yerleştiriliyor.

Kim Kardashian’ın bu işlemi yaptırırken çekilmiş kanlar içindeki yüzünün fotoğrafı uzun süre manşetlerden inmemişti.

Kim, yakın zamanda Jennifer Aniston ve Miley Cyrus’un da kullandıklarını söyledikleri somon spermi yüz bakımını da denemişti.

Kim Kardashian’ın işlemler sırasında çekilen fotoğrafları hayranlarının pek de ürkütmedi. Hatta hayranları onun seyahati sırasında tam olarak ne denediğinin ayrıntılı bir dökümünü istiyordu.

Birçok hayranı da ünlü ismi makyajsız ve filtresiz halini gösterdiği için onu övdü.