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Haber Giriş: 28.04.2020 - 08:47,Son Güncelleme:

Enis Arıkan: Yürüyüşe çıktım, bacaklarım tutmuyor...

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Enis Arıkan: Yürüyüşe çıktım, bacaklarım tutmuyor...
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Corona virüs nedeniyle uzun süredir evden dışarı adım atmayan Enis Arıkan, dün yürüyüşe çıktı.

Arıkan, yaşadığı zorluğu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı:

"Bugün o kadar depresif uyandım ki, dedim ki 'yürüyüşe çıkacağım' evde nefes alamadım. Ve bacağım tutmuyor... Evde ileri geri yürüyorduk ama sokakta yürümek başka bir şeymiş. Çok acayip, böyle kalça çıkığı olmuşuz gibi... Demek ki hep yatmaktan..."

 

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