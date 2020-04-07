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Haber Giriş: 07.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Enis Arıkan panjura sıkışan kuşu kurtardı

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Enis Arıkan’ın panjuruna kuş sıkıştı. Oyuncu, bir havlu yardımıyla kuşu kurtarmaya çalıştığı anlarıysa sosyal medya hesabından paylaştı.

Arıkan, kuşu yakaladıktan sonra bir kafese koyarak veterinere götürdü. Oyuncu, yaklaşık 20 gündür ev karantinasında olduğunu ve bu kuralı kuş için bozduğunu söyledi: “Kuşun kanadı yaralandığı için sıkışmış. Bu kuşun türü de ebabilmiş. Veterinerdeki tedavi işe yaradı.”

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