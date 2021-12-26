Haberin Devamı

Geçtiğimiz ağustos ayında koronavirüse yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından hastalığı atlatan Camdaki Kız'ın sevilen oyuncusu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı.

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren oyuncu, halsizlik ve ateşi olduğunu söyledi.

Ağustos ayında en yakın arkadaşı Ezgi Mola ile koronavirüse yakalanan ve kısa sürede eski sağlığına geri kavuşan 38 yaşındaki Enis Arıkan, soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede test yaptırıp pozitif çıktığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Instagram hesabından kötü haberi veren oyuncu: "2. Kez korona olan dünya güzeline alkışlarınızı bekliyorum" dedi.

Yayınladığı videoda kendisiyle temasta bulunan herkesi test yaptırması konusunda uyaran oyuncu; bacak, kol ve sırtında ağrı hissettiğini ve ateşinin olduğunu söyledi.