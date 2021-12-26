Enis Arıkan ikinci kez koronavirüse yakalandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
TESK Başkanı: İndirim değil zam yaptılarTESK Başkanı: İndirim değil zam yaptılar#Bendevi Palandöken
Latin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışınLatin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışın!#Organize Suç
F.Bahçede Alex sesleri İkna girişimleri başladı, teklifte dikkat çeken detay...F.Bahçe'de Alex sesleri! İkna girişimleri başladı, teklifte dikkat çeken detay...#Fenerbahçe
Dokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardıDokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardı#Süper Baba
Nebati, muhalefetin sloganını kullandıNebati, muhalefetin sloganını kullandı#Nureddin Nebati
Bir haftada yüzde 16... Gram altın tepetaklakBir haftada yüzde 16... Gram altın tepetaklak!#Altın Fiyatları
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Pes dedirten savunmaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... 'Pes' dedirten savunma #ABD
Büyük skandal AB bu sözlerle sarsıldıBüyük skandal! AB bu sözlerle sarsıldı#Polonya
Dev maç için M.City-Liverpool örneği Belözoğlu beraberliğe razıydı, şampiyonlukta tek rakibi...Dev maç için M.City-Liverpool örneği! 'Belözoğlu beraberliğe razıydı, şampiyonlukta tek rakibi...'#Trabzonspor
‘Ateş coğrafyası’na yolculuk‘Ateş coğrafyası’na yolculuk#Saraybosna
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlarİstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar#Papağanlar
Prof. Dr. Artun Ünsal: Artık ‘Ne yediğime bak, kim olduğumu anla’ çağındayızProf. Dr. Artun Ünsal: Artık ‘Ne yediğime bak, kim olduğumu anla!’ çağındayız#Prof. Dr. Artun Ünsal
En güzel kış aktivitesi: Karda yürüyüş… | 6 ŞEHİR 10 ROTAEn güzel kış aktivitesi: Karda yürüyüş… | 6 ŞEHİR 10 ROTA#Seyahat
İkimiz de işimize âşığız, bizimki çok güzel bir çarpışma oldu'İkimiz de işimize âşığız, bizimki çok güzel bir çarpışma oldu'#Hande Yener
Gülçin Ergül şoku atlatamadı Psikolojik destek alıyor...Gülçin Ergül şoku atlatamadı! Psikolojik destek alıyor...#GÜLÇİN ERGÜL
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Enis Arıkan ikinci kez koronavirüse yakalandı

#Enis Arıkan#Camdaki Kız#Koronavirüs
Enis Arıkan ikinci kez koronavirüse yakalandı

Camdaki Kız dizisinde 'Muzo' karakterine hayat veren Enis Arıkan, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla ikinci kez koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz ağustos ayında koronavirüse yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından hastalığı atlatan Camdaki Kız'ın sevilen oyuncusu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı.

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren oyuncu, halsizlik ve ateşi olduğunu söyledi.

Ağustos ayında en yakın arkadaşı Ezgi Mola ile koronavirüse yakalanan ve kısa sürede eski sağlığına geri kavuşan 38 yaşındaki Enis Arıkan, soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede test yaptırıp pozitif çıktığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Instagram hesabından kötü haberi veren oyuncu: "2. Kez korona olan dünya güzeline alkışlarınızı bekliyorum" dedi.

Yayınladığı videoda kendisiyle temasta bulunan herkesi test yaptırması konusunda uyaran oyuncu; bacak, kol ve sırtında ağrı hissettiğini ve ateşinin olduğunu söyledi.

Gözden Kaçmasın

Acun Ilıcalı ABD’de olsaydıAcun Ilıcalı ABD’de olsaydı
#ACUN ILICALI#ALEYNA TİLKİ
Bu filmde karmaşık kadınlar varBu filmde karmaşık kadınlar var
#DAKOTA JOHNSON#MAGGİE GYLLENHAAL

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Enis Arıkan#Camdaki Kız#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk