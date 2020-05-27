Enis Arıkan: Çikolata yıkadım

POPSAV (Popüler Müzik Sanat Vakfı” bayram boyunca YouTube kanalı üzerinden ‘Bayram’da müziklekal’ temasıyla online müzik festivali düzenledi. Covid-19 salgını nedeniyle en çok hasar alan meslek gruplarından biri olan müzik sektörü çalışanlarına destek olmak amacıyla düzenlenen festivale ünlü sanatçılar destek verdi. Geliri ihtiyaç sahibi müzik emekçilerine aktarılacak festivale Demet Akbağ, Cansel Elçin, Uraz Kaygılaroğlu, Kaan Sekban, Enis Arıkan, Aykut Gürel gibi ünlü isimler konuk olup özel açıklamalarda bulundular. Nükhet Duru, Ediz ve Ferhat Göçer, İlhan Şeşen, Emre Altuğ, Orhan Gencebay’ın katılımıyla gerçekleşen festivalde evlerinden kayıt gönderen sanatçıların şarkılarına yer verildi.

Çikolata yıkadım

Metin Özülkü’nün konuğu olan Enis Arıkan; “Pandemi döneminde marketten aldığım her şeyi duşakabine koyup, çitiledim. Ben bu konuda doğru örnek olmayabilirim ama çikolata paketlerini bile yıkadım, delirmiş gibiydim. Şimdi daha iyiyim, sudan geçirip buzdolabına koyuyorum” dedi.

Nerede o eski bayramlar



Yonca Evcimik’in konuğu olan Demet Akbağ; “Bu bayram gerçekten nerede o eski bayramlar cümlesi yerine oturdu. Son yıllarda bayramlar insanların tatile gittiği günler olmuştu; ama bu sene iki sokak arkada olan arkadaşlarımızla bile telefon aracılığıyla bayramlaşır olduk. Ne yapalım bu günler de geçecek” dedi.

Güçlerimizi birleştirelim

Yayına evinden gönderdiği bir videoyla katılan Ahmet Özhan “Biz hep beraber güçlerimizi bir araya getirip bir birimize destek olmalıyız, müzik sektörü çalışanları bu dönemde çok mağdur oldu, bu yayın ile onlara biraz destek olmak bizim de dileğimiz” dedi.

Gencebay’dan

‘Dedikodu’

Orhan Gencebay, bestesini tamamlamadığı “Dedikodu” adlı şiirini yayında okudu: “Bu geceki konser için yeni yazdığım fakat bestesini daha bitiremediğim ‘Dedikodu’ adlı eserimi sizin için okumak istiyorum.”





