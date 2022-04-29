Engincan Ural sevgilisine evlenme teklif etmişti... Düğün ne zaman?

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İŞ GÖRÜŞMESİ

Sibel Can ve Hakan Ural’ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural, önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı.

İş görüşmesine geldiğini belirten Ural, kendine ait tekstil markası için koşturmaya devam ettiğini ve yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi.

Merve Kaya , özel gecenin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşmıştı...

TARİH NETLEŞMEDİ



“İşler yolunda. Markam her gün daha da büyüyor. Onunla uğraşıyorum. Bir yandan da annemin konserleriyle ilgileniyorum” diyen Engincan Ural, sevgilisi Merve Kaya’ya geçtiğimiz günlerde evlenme teklif ettiği haberlerini doğruladı.

Ural, ne zaman evlenecekleri sorusuna ise “Düğün tarihimiz henüz netleşmedi” yanıtını verdi.

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