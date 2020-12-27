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Haber Giriş: 27.12.2020 - 12:34 | Son Güncelleme:

Engin Öztürk'un hafta sonu hazırlığı

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Engin Öztürk'un hafta sonu hazırlığı
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Engin Öztürk, geçtiğimiz cuma günü Zekeriyaköy’deki bir marketten çıkarken görüntülendi.

Hafta sonu kısıtlaması öncesinde mutfak alışverişi yapan ünlü oyuncu, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Burada ne işiniz var? Zekeriyaköy’e siz gelmeyin diye taşındık” diye takıldı. Rol aldığı dizinin çekimlerine devam eden Öztürk, sorular üzerine “Haftanın 6 günü yoğun şekilde çalışıyoruz, yeni yıla da çalışarak gireceğiz” dedi.

Engin Öztürkun hafta sonu hazırlığı


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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