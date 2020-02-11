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Haber Giriş: 11.02.2020 - 10:58,Son Güncelleme:/

Engin Altan Düzyatan plastik atıklara dikkat çekti

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Engin Altan Düzyatan plastik atıklara dikkat çekti

ENGİN Altan Düzyatan plastik sorununa dikkat çekmek için “Sen de Fark Et” adlı bir belgesele imza attı.

Ünlü oyuncu, 6 aylık ön çalışmanın ardından 1 yıl boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinde çekim yaptı. Düzyatan belgesel için Hindistan, Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya’da, plastik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yerlere ve ‘dünyanın en kirli nehri’ olarak adlandırılan Endonezya’daki Citarum’a gitti. Bangkok’ta çöplerle dolu şehir kanallarının temizlenmesi için yapılan çalışmalara katılan oyuncu, “Etrafımız bir kez kullanılmak üzere tasarlanan ve neredeyse anında atılan plastiklerle çevrili. Bu tek kullanımlık plastikler okyanuslarımıza dağılıyor ve deniz yaşamını bitiriyor. Bu global soruna geleceğimiz, çocuklarımız için farkındalık yaratmak istedim” dedi. Düzyatan, konuyla ilgili bir de fotoğraf sergisi açacak.

Engin Altan Düzyatan plastik atıklara dikkat çekti

Engin Altan Düzyatan, belgesel için ‘dünyanın en kirli nehri’ olarak adlandırılan Endonezya’daki Citarum’a gitti.
Engin Altan Düzyatan plastik atıklara dikkat çekti


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