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Haber Giriş: 16.07.2020 - 11:34,Son Güncelleme:

Engelsiz yaşama destek gecesi

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Engelsiz yaşama destek gecesi
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Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından organize edilen Engelsiz Bir Yaşam İçin Destek Gecesi, ünlü isimleri bir araya getirdi.

Engelsiz Bir Yaşam İçin Destek Gecesi, önceki akşam Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan’nın ev sahipliğinde Bebek’teki Pulihoz Grand House’da yapıldı.
Organizasyon, Coşkun Sabah ve İskoçyalı şarkıcı Paul Dwyer’ın şarkılarıyla renklendi. Gecede ayrıca Engelsiz Yaşam Vakfı yaranına Uğur Batur yönetiminde bir müzayede yapıldı. Davete katılanlar arasında Tamer Karadağlı, Hilal Özdemir, Kendi,

Emre Kızılırmak, Sami Aksu, Murat Karabova, Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Dekanı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akgül de vardı.

Engelsiz yaşama destek gecesi
Aralarında Tamer Karadağlı’nın da bulunduğu davetliler, mekana ateşleri ölçülerek alındı.

 

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