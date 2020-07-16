Engelsiz yaşama destek gecesi

Engelsiz Bir Yaşam İçin Destek Gecesi, önceki akşam Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan’nın ev sahipliğinde Bebek’teki Pulihoz Grand House’da yapıldı.

Organizasyon, Coşkun Sabah ve İskoçyalı şarkıcı Paul Dwyer’ın şarkılarıyla renklendi. Gecede ayrıca Engelsiz Yaşam Vakfı yaranına Uğur Batur yönetiminde bir müzayede yapıldı. Davete katılanlar arasında Tamer Karadağlı, Hilal Özdemir, Kendi,

Emre Kızılırmak, Sami Aksu, Murat Karabova, Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Dekanı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akgül de vardı.

Aralarında Tamer Karadağlı’nın da bulunduğu davetliler, mekana ateşleri ölçülerek alındı.