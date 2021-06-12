Engelliler Vakfı yararına konser

Gecenin sunumunu Toprak Sergen ve Semih Sergen üstlenecek. Bora Gencer, konser organizasyonuyla ilgili şunları söyledi:



“Bu önemli projede bizimle olan, sahnemizi paylaşan tüm sanatçı dostlarıma teşekkür ediyorum. Şarkılarla izleyicilerimizle birlikte tek yürek olup, kah neşeleneceğiz kah da duygulanacağız.”

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?