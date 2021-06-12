Son Güncelleme:
Engelliler Vakfı yararına konser
Elvedasız Şarkılar II konseri 19 Haziran’da Bodrum Antik Tiyatro’da gerçekleşecek. Elde edilecek gelirin Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı’na bağışlanacağı gecede İlham Gencer, Yeşim Salkım, Melihat Gülses, Bora Gencer, Işın Karaca, Metin Şentürk, Murat Kekilli, Niran Ünsal, Elif Kaya, Emre Altınok, Ayben Ersoy, İpek Dinç sahneye çıkacak.
Gecenin sunumunu Toprak Sergen ve Semih Sergen üstlenecek. Bora Gencer, konser organizasyonuyla ilgili şunları söyledi:
“Bu önemli projede bizimle olan, sahnemizi paylaşan tüm sanatçı dostlarıma teşekkür ediyorum. Şarkılarla izleyicilerimizle birlikte tek yürek olup, kah neşeleneceğiz kah da duygulanacağız.”