Enes Batur’un sevgilisi Ecenaz Üçer kimdir?

Ecenaz Üçer, 10 Haziran 1998 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği Bölümünde öğrenim gören Ecenaz Üçer, 'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi yapımlarda boy gösterdi. Ecenaz Üçer, bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline gelen Enes Batur ile birlikte.

Enes Batur kimdir?



Enes Batur Sungurtekin (d. 9 Nisan 1998, Antalya), Türk YouTuber, oyuncu ve şarkıcı. Mayıs 2020 itibarıyla Türkiye'nin en çok aboneye sahip bireysel YouTube kanalının sahibidir. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. Eğlence, Vlog ve challenge türü videolar çekmektedir.