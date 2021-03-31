Enes Batur'a büyük şok! YouTube hesabına kısıtlama getirildi...

Türkiye'nin en çok takipçiye sahip YouTuber'larının arasında yer alan Enes Batur, 'Topluluk kurallarını' ihlal ettiği gerekçesiyle YouTube'dan ceza aldı.

Sosyal medya hesabından cezaya itiraz eden Batur "Sinir krizi geçireceğim gerçekten. 5 yıl önce yayınladığım bir video yüzünden ihtar aldım. YouTube'a video yüklemem yasaklandı. Sıkıntıyı çözmeye çalışacağım bakalım dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Youtube Türkiye'de en çok takipçi sıralamasında iki numarada olan Batur geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda bilinmeyenlerini anlatmıştı. Batur'un 'başarısız olmaktan korkuyorum' ifadeleri dikkat çekmişti.

BAŞARISIZ OLMAKTAN KORKUYORUM

Türkiye'de en çok izlenen Youtuber'ların başında gelen Enes Batur bilinmeyenlerini Armağan Çağlayan'a anlattı. Küçük yaşta eğlenmek için açtığı sayfaya bugün milyonlara ulaştı. Hayatının artık daha zor olduğunu belirten Batur, arkadaş bulmakta zorluk çektiğini söyledi.

Youtube ilk kurulduğunda takip etmeye başladım. Yurtdışından rastgele insanları takip ediyordum. Bir hafta boyunca izledim, sonra Türkiye’de bu işi yapan insanlar gördüm. O zaman en fazla 15 bin takipçisi olan hesaplar vardı. Ben de ‘neden yapamayayım ki bu işi’ dedim ve başladım.

Ben uzun süredir bu işi yaptığım için yeni başlayanlar bunu fark etmiyorlar sürekli içerik üretme savaşındasın ve sürekli rakiplerin artıyor.

Başarısız olmaktan korkuyorum, beni seven insanları hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorum.

Ben istediğim şeyleri alabilecek kadar para kazanıyorum.

Çevremde yeni arkadaş edinmek benim için artık çok zor.

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