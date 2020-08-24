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Haber Giriş: 24.08.2020 - 17:44 | Son Güncelleme:

Enes Batur yeni aldığı evine helikopter pisti yaptırdı!

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Enes Batur yeni aldığı evine helikopter pisti yaptırdı!
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Geçtiğimiz günlerde yeni aşkı Ecenaz Üçer ile yakalanan sosyal medya fenomeni Enes Batur, bir süredir gündemden düşmüyor. Batur, son olarak yeni aldığı evine helikopter pisti yaptırmasıyla adından söz ettirdi.

 

 

Enes Batur, son olarak yeni aldığı evine helikopter pisti yaptırdı. Instagram hesabından pisti gösteren bir paylaşım yapan Batur, “Geriye bir helikopter almak kaldı” dedi. Batur'un bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Enes Batur yeni aldığı evine helikopter pisti yaptırdı



 

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