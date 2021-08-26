Enes Batur kimdir, kaç yaşında? Enes Batur hakkında merak edilenler

Enes Batur ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Birçok filme ve şarkıya imza atan fenomen isim, ilk olarak bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki incelemeleriyle tanınmıştı. Batur’un Instagram hesabında 5,4 milyon takipçisi bulunuyor.

ENES BATUR KİMDİR?

Polis bir baba ve hemşire bir annenin çocuğu olan Enes Batur, 9 Nisan 1998 tarihinde doğdu. Youtube hesabında paylaştığı eğlenceli ve komik videolarla popülerleşen Enes Batur, ilk olarak bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki incelemeleriyle tanındı.

Enes Batur, Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde bir süre eğitim almış, YouTube kariyeri gelişince yüksek eğitimine Nişantaşı Üniversitesi'nin Sinema ve Televizyon bölümünde devam etmiştir.

ENES BATUR FİLMLERİ

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

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