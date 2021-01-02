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Haber Giriş: 02.01.2021 - 07:09 | Son Güncelleme:

Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı
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1 milyon 350 bin lira değerindeki Camaro SS marka otomobiliyle Etiler’de ağaca çarpan Enes Batur, kazanın ardından kendine yine lüks bir araç aldı. Ünlü YouTuber, yeni cipiyle önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

LÜKS ARAÇ PERT OLDU
Sosyal medya fenomeni Enes Batur geçtiğimiz kasım ayında Etiler’de kaza yapmış, 1 milyon 350 bin lira değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale gelmişti. Genç YouTuber, olayın ardından kendine yeni bir araç satın aldı ve bu kez tercihini cipten yana kullandı.

Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı

YÜKLÜ BAHŞİŞ
Enes Batur, 1 milyon lira ödediği Hummer marka cipiyle önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşlarıyla City’s AVM’den ayrılırken görüntülenen Batur, aracını getiren valelere yüklü miktarda bahşiş verdi. 
Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı

Enes Batur’un kasım ayında yaptığı kazada Camaro SS marka aracı bu hale gelmişti.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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