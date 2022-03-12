EndiÅŸe yaratan aÃ§Ä±klama: Benim yerime sen git oÄŸlum

Haberin DevamÄ±

ONU BÃœYÃœK OÄžLU TEMSÄ°L EDECEK

KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Covid 19 atlatan KraliÃ§e, Ã¼lkesinin en Ã¶nemli etkinliklerinden birine katÄ±lmasÄ±nÄ± dÃ¶rt gÃ¶zle bekleyenleri hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±. Bu pazar (13 Mart) gerÃ§ekleÅŸecek olan Commonwealth Day (Milletler TopluluÄŸu GÃ¼nÃ¼) tÃ¶renine 2. Elizabeth'in katÄ±lmayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Buckingham SarayÄ±'ndan yapÄ±lan resmi aÃ§Ä±klamada, "95 yaÅŸÄ±ndaki KraliÃ§e'nin bu Ã¶nemli tÃ¶rende bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu ve varisi Prens Charles tarafÄ±ndan temsil edileceÄŸi" belirtildi.

SAÄžLIK DURUMUYLA Ä°LGÄ°LÄ° ENDÄ°ÅžELERÄ° ARTIRDI

Bu resmi aÃ§Ä±klamada KraliÃ§e 2. Elizabeth'in, Londra'daki Westminister Abbey'de yapÄ±lacak olan tÃ¶rene neden katÄ±lamayacaÄŸÄ± hakkÄ±nda bir bilgi yer almÄ±yor. Bunun yerine KraliÃ§e'nin, online programÄ±na ve kimi zaman da yÃ¼z yÃ¼ze kabullerine Windsor Kalesi'nden devam edeceÄŸi belirtildi. Her ne kadar Buckingham SarayÄ±'ndan yapÄ±lan resmi aÃ§Ä±klamada deÄŸinilmese de bu iptal, KraliÃ§e'nin saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili endiÅŸeleri artÄ±rdÄ±.

Haberin DevamÄ±

CHARLES ONUN ADINA TÃ–RENDE BULUNACAK

Kraliyet ailesinin en Ã¶nemli etkinliklerinin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi Westminister Abbey'deki bu tÃ¶ren, 2. Elizabeth'in Covid 19 geÃ§irdikten sonra halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ± ilk etkinlik olacaktÄ±. Fakat Buckingham kaynaklarÄ±nÄ±n basÄ±na sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re KraliÃ§e 2. Elizabeth, varisi olan oÄŸlu Prens Charles'tan bu etkinlikte kendisini temsil etmesini istedi.Â

Kraliçe 2.Elizabeth, ülkesi ve tüm BaÄŸÄ±msÄ±z Milletler TopluluÄŸu için çok önemli olan bu etkinliÄŸe en son 2013 yÄ±lÄ±nda katÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±. O yÄ±l midesiyle ilgili bir saÄŸlÄ±k sorunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± için törende yer alamamÄ±ÅŸtÄ± Kraliçe. Daha önce 1993 yÄ±lÄ±nda da grip olduÄŸu için törene katÄ±lamadÄ±.

YAÅžI NEDENÄ°YLE SEYAHAT EDERKEN ZORLANIYOR Ä°DDÄ°ASIÂ

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na yansÄ±yan iddialardan birine gÃ¶re KraliÃ§e, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle bu yÄ±l tÃ¶rene katÄ±lamÄ±yor. Bir baÅŸka iddia da 2. Elizabeth'in herhangi bir saÄŸlÄ±k sorunu bulunmadÄ±ÄŸÄ± fakat yaÅŸÄ± nedeniyle Windsor Kalesi'nden Ã§Ä±kÄ±p seyahat ederken kendini rahat hissetmediÄŸi yÃ¶nÃ¼nde.

Haberin DevamÄ±

KraliÃ§e 2. Elizabeth, Covid 19 olduktan sonra ilk kez Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau'yu Windsor Kalesi'nde kabul etmiÅŸ ve kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. O gÃ¶rÃ¼ÅŸmede baston kullanmadÄ±ÄŸÄ± da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.





Fakat geÃ§en yÄ±l doktorlarÄ±nÄ±n Ã¶nerisiyle bazÄ± etkinliklere katÄ±lmayÄ±p dinlenen KraliÃ§e sonra da daha dengede yÃ¼rÃ¼mek iÃ§in baston kullanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.





'ONUN YAÅžINDA BÄ°RÄ°NÄ°N SAATLERCE AYAKTA DURMASI ZOR'

Buckingham'a yakÄ±n bir kaynak aile iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olmasÄ±na raÄŸmen Commonwealth Day etkinliÄŸine katÄ±lmamasÄ±nÄ±n KraliÃ§e iÃ§in normal bir durum olduÄŸunu belirtti. 2. Elizabeth'in yaÅŸÄ±nÄ±n 95 olduÄŸunu hatÄ±rlatan bu kaynak "Bu yaÅŸa ulaÅŸmÄ±ÅŸ herhangi biri iÃ§in kalabalÄ±k bir ortamda uzun sÃ¼re ayakta durmasÄ±nÄ±n zor olduÄŸunu" sÃ¶yledi. SÃ¶z konusu kaynak "Son zamanlarda zorlukla yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kendisi sÃ¶ylemiÅŸti. AyrÄ±ca kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Covid 19 geÃ§irdi ve iyileÅŸme sÃ¼recinde" diye konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

GÃ–ZLER O TÃ–RENE Ã‡EVRÄ°LDÄ°

Bu arada KraliÃ§e'nin, geÃ§en yÄ±l hayata veda eden eÅŸi Prens Philip anÄ±sÄ±na bu ayÄ±n sonunda dÃ¼zenlenecek olan anma etkinliÄŸine katÄ±lmasÄ± bekleniyor. Commonwealth Day'e katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra ÅŸimdi bÃ¼tÃ¼n gÃ¶zler bu etkinliÄŸe Ã§evrildi.Â Â

Commonwealth Day (Milletler TopluluÄŸu Günü) mart ayÄ±nÄ±n ikinci pazar günü gerçekleÅŸtiriliyor. Bu törene Ä°ngiliz kraliyet ailesi üyelerinin yanÄ± sÄ±ra Milletler TopluluÄŸu'na üye ülkelerin üst düzey temsilcileri de katÄ±lÄ±yor.

DOKTORLARIN Ã–NERÄ°SÄ°YLE YAÅžAMINDA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°KLER OLDU

KraliÃ§e 2. Elizabeth'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ± geÃ§en yÄ±ldan bu yana eskisi gibi deÄŸil. Bu nedenle birÃ§ok etkinliÄŸe katÄ±lÄ±mÄ± da son anda iptal edildi. GeÃ§en yÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda doktorlarÄ±nÄ±n Ã¶nerisiyle gÃ¼nde bir kadeh iÃ§tiÄŸi alkollÃ¼ iÃ§kiye veda eden ve dinlenmeye daha Ã§ok vakit ayÄ±ran KraliÃ§e, 2021 Ekim ayÄ±nda Ä°rlanda'ya yapacaÄŸÄ± geziyi iptal etti. Sonra da yine doktorlarÄ±nÄ±n Ã¶nerisiyle baston kullanmaya baÅŸladÄ±.

Haberin DevamÄ±

O Ã–NEMLÄ° TÃ–RENE DE KATILAMADI

KraliÃ§e, kendisi iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olan bir baÅŸka etkinliÄŸe, Remembrance Day (Anma GÃ¼nÃ¼) etkinliklerine de katÄ±lamadÄ± geÃ§en yÄ±l.Â Onun Buckingham SarayÄ±'nÄ±n balkonundaki yerini torunu Prens William'Ä±n eÅŸi Kate Middleton aldÄ±. Hatta bu yÃ¼zden KraliÃ§e'nin, tahtÄ± oÄŸlu Charles yerine torunu William'a bÄ±rakacaÄŸÄ± iddialarÄ± ortaya atÄ±ldÄ±. Fakat durumun Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ± KraliÃ§e'nin Platin JÃ¼bile aÃ§Ä±klamasÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±. 2. Elizabeth kendisinden sonra tahta oÄŸlu Charles'Ä±n Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± resmen duyurdu.

Birinci Dünya SavaÅŸÄ±'nda ülke için savaÅŸanlarÄ±n anÄ±sÄ±na düzenlenen bu etkinliÄŸe katÄ±lamama nedeninin Kraliçe'nin belini incitmesi olduÄŸu açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Kraliçe, tahtta olduÄŸu süre boyunca bu töreni sadece altÄ± kez kaçÄ±rdÄ±. 1961 yÄ±lÄ±nda Gana'da, 1968'de Brezilya'da, 1983'te Kenya'da, 1999'da da Güney Afrika'da bulunduÄŸu için bu önemli törene katÄ±lamadÄ±. 1959 ve 63 yÄ±llarÄ±nda da hamile olduÄŸu için Anma Günü etkinliklerinde yer alamamÄ±ÅŸtÄ±.

YANINDA AÄ°LEDEN BÄ°RÄ° DAHA BULUNACAK

GeÃ§en yÄ±lÄ±n son aylarÄ±nda yapÄ±lan bir aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re de KraliÃ§e 2. Elizabeth'in geÃ§miÅŸte yalnÄ±z baÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde yanÄ±nda aileden bir kiÅŸinin daha bulunacaÄŸÄ± belirtildi. KÄ±sa aralÄ±klarla hastanede de tedavi gÃ¶ren Elizabeth'in bazÄ± etkinlikleri iÃ§in kÄ±demli aile Ã¼yelerinden biriyle birlikte program yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Bunun amacÄ± ise KraliÃ§e'nin yer alamayacaÄŸÄ± durumlarda sÃ¶z konusu kÄ±demli aile Ã¼yesinin onun boÅŸluÄŸunu doldurmasÄ±.

Haberin DevamÄ±

ZOR ZAMANLAR PEÅž PEÅžE GELDÄ°

KraliÃ§e Elizabeth, son dÃ¶nemde ardÄ± ardÄ±na zor gÃ¼nler geÃ§irdi. Ã–nce 74 yÄ±llÄ±k hayat arkadaÅŸÄ± Prens Philip'i kaybetti. ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndan bu yana aÅŸÄ±k olduÄŸu ve hep yanÄ±nda olan eÅŸinin kaybÄ± onun iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir travmaydÄ±. Ondan Ã¶nce de torunu Prens Harry ve eÅŸi Meghan Markle'Ä±n aileden ayrÄ±lÄ±p ABD'ye taÅŸÄ±nmasÄ± ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± sarsÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar da belli bir yaÅŸa ulaÅŸan KraliÃ§e'yi olumsuz etkiledi. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¼zerine ortanca oÄŸlu Prens Andrew aleyhine ABD'de aÃ§Ä±lan cinsel taciz davasÄ± derken bÃ¼tÃ¼n bunlar KraliÃ§e'nin yaÅŸamÄ±nÄ± hiÃ§ de kolaylaÅŸtÄ±rmadÄ±. Bir de Ã¼stÃ¼ne yaÅŸÄ±ndan kaynaklanan saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± eklenince dÃ¼nyanÄ±n en uzun sÃ¼re tahtta kalan monarkÄ± unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan KraliÃ§e'nin bile gÃ¼cÃ¼nÃ¼n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± zorladÄ±.

Â

HARRY VE MEGHAN'IN SON RESMÄ° GÃ–REVLERÄ°NDEN BÄ°RÄ°YDÄ°

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin kÄ±demli Ã¼yeleri "tam kadro" olarak son kez 2020 yÄ±lÄ±nda Commonwealth Day'e katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. O gÃ¼nÃ¼n hem aile iÃ§in hem de kamuoyu iÃ§in Ã¶nemi bÃ¼yÃ¼ktÃ¼. Aileden ayrÄ±lÄ±k kararÄ± alan Prens Harry ve Meghan Markle'Ä±n son resmi gÃ¶revlerinden biri olarak hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ± o gÃ¼n. KadÄ±n katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n ÅŸÄ±k kÄ±yafetleriyle de gÃ¼ndeme gelen tÃ¶rende Prens William ve eÅŸi Kate Middleton son kez Harry ve Meghan ile birlikte resmi bir gÃ¶revde yer almÄ±ÅŸtÄ±.

O ZAMAN BASTON KULLANMIYORDU

2020 yÄ±lÄ±nda KraliÃ§e tÃ¶rene mavi bir kÄ±yafetle katÄ±ldÄ±. O dÃ¶nemde saÄŸlÄ±ÄŸÄ± daha iyiydi ve henÃ¼z baston kullanmaya baÅŸlamamÄ±ÅŸtÄ±. GeÃ§en yÄ±lki tÃ¶ren Covid 19 pandemisi nedeniyle kÄ±sÄ±tlÄ± bir ÅŸekilde dÃ¼zenlendi.

2020 yÄ±lÄ±nda ailenin tÃ¼m kÄ±demli Ã¼yelerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renin ardÄ±ndan tÃ¼m dÃ¼nyada Covid 19, pandemi ilan edilmiÅŸ ve kÄ±sÄ±tlamalar baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¶renden birkaÃ§ hatfa sonra belirti gÃ¶steren Prens Charles'Ä±n koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Bu durum da her ikisi de ileri yaÅŸta olan KraliÃ§e 2. Elizabeth ile 99 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi Prens Philip ile ilgili endiÅŸeleri artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. HastalÄ±ÄŸa yakalanmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan Ã§ift, sosyal izolasyon sÃ¼recini Windsor Kalesi'nde geÃ§irmiÅŸti.

AÄ°LENÄ°N GERÄ°LÄ°MÄ° OBJEKTÄ°FLERE DE YANSIDI

2020 yÄ±lÄ±ndaki o tÃ¶renden yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler de Ã§ok konuÅŸuldu. Aileden ayrÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ± kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce aÃ§Ä±klayan Harry ve Meghan'Ä±n ailenin geri kalanÄ±yla Ã¶zellikle de Prens William ile yaÅŸadÄ±klarÄ± gerilim objektiflere de yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. O tÃ¶rene KraliÃ§e'nin eÅŸi Prens Philip, ilerleyen yaÅŸÄ± ve saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden emekliye ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in katÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±.