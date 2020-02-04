Ender Saraç kimdir? Ender Saraç’ın eşi Benan Saraç hakkında bilgiler

M. Ender Saraç 1959 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 1990 yılından bu yana Ayurveda çalışmaları yapan Ender Saraç evli ve 3 çocuk babasıdır. İzmir’den İstanbul’a geldiği ilk yıllarda sağlık ve estetik merkezinde çalıştı. Daha sonra kendi estetik merkezini kurdu.



Doğal ve Sağlıklı yaşamla ilgili Türkiye’nin ilk Türkçe kitabı olan Doğan yayınlarının Ayurveda kitabı “En Çok Satan Kitaplar” arasında yer aldı.



Türkiye’de doğal ve sağlıklı yaşamla ilgili bilincin geliştirilmesi konusunda bahsedilen şirketler ve kitabın dışında çok sayıda televizyon programı, yazılı basın röportajı, seminer, konferans ve panellerle oldukça yoğun bir çalışma yaptı.



Ender Saraç’ın 2. kitabı olan Ayurveda Sağlıklı Zayıflama kitabı, 2002 yılında piyasaya çıktı ve şu anda 28. baskıda olan Türkiye’nin en çok satan kitapları arasına girdi.



“Doğanın Şifalı Eli”, “Ruhsal Gelişim ve Kader” ve“Ramazan’da Sağlıklı ve İnce Kalın” kitabı da yoğun ilgi gördü.



Uzman Dr. Ender Saraç aynı zamanda Türkiye’nin ilk diplomalı astrologlarından olup sağlık ve astroloji alanında özel çalışmalar yapmaktadır.



Çeşitli şirketlere danışmanlık hizmeti veren Dr. Ender Saraç Show TV’ de 2008 ve 2009 yıllarında yayınlanmış olan Ender Saraç’la Sağlıklı Günler Programı’yla da geniş bir kitleye ulaştı.



ENDER SARAÇ’IN EŞİ BENAN SARAÇ KİMDİR?



Benan Kurtuluş 1980 yılında İstanbul’da doğdu.Kolej eğitimini İstanbul’da bitirip üniversite eğitimi için İngiltere ve Amerika’ya gitti. Uluslararası işletme eğitimi aldı.



Amerika’da uluslararası bir ithalat ihracat firmasında çalıştı. Kolej zamanı babasıyla çalışmaya başlayarak erkenden iş tecrübesi edindi. Türkiye’ye döndüğünde hava taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde çalışmaya devam etti. İşletme, finans, satış-pazarlama ve operasyon gibi çeşitli departmanlarda çalışarak geniş bir iş tecrübesine sahip oldu.



Bilgisayar Sistem Mühendisliği eğitimi aldı. Amerika’ya döneceği sırada Dr. Ender Saraç ile tanışarak Türkiye’de kaldı ve sağlık sektörüne girdi.



Dünyaca ünlü Homeopat Dr. Vangelis Zafirou’dan Alternatif Tıp yöntemi olan Homeopati eğitimini alarak Homeopat oldu.



İstanbul’da Homeopati Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Alternatif tıp yöntemi olan Su-Jok eğitimini ve Reiki eğitimini Dr. Dilara Trubach’tan aldı.



Transandantal meditasyon, Yoga ve Astroloji eğitimleri aldı.



Ünlü şeflerden mutfak dersleri alarak kendi stilini oluşturdu.



Türkiye’de bir ilk olan sağlıklı fast food mutfak ve işletmesini açarak gıda sektöründe hizmet verdi.

On yılı aşkın süredir bütünsel sağlık , antiageing, wellness, sağlıklı yaşam , yetişkin ve çocuklarda sağlıklı beslenme , ayurvedik beslenme , çay baharat ve yağların kullanımı, hamilelik ve sonrasında beslenme ,spor, bakım gibi konular yanı sıra ruhsal ve zihinsel sağlık üzerine de öğretilerini Dr. Ender Saraç ekolünden yetişerek aldı.



Üniversite yıllarından beri yaptığı tasavvuf üzerine araştırmalarına Hayat Nur Artıran Hanım ile devam etmektedir. Dr. Ender Saraç ile beraber organize ettiği sağlık , meditasyon ve şifa kampları yanı sıra ayrıca kendisi dünyaca ünlü şifacılar ve alanında uzman doktorlarla workshop seminer ve eğitimler organize etmektedir.



Dünyaca ünlü danışman Shaman Durek ‘in Türkiye temsilciliğini yaptı. Kendisinin spiritüel alanda öğrencisi de olarak Türkiye’deki çalışmalarında asistanlığını yaptı.



Ekran önü eğitimi ve oyunculuk dersleri aldı.



Benan Saraç, eşi Dr. Ender Saraç ile beraber işletmeciliğini ve yöneticiliğini yapmaktadır.



Amerika’da dünyaya gelen bir kız ve bir erkek olmak üzere iki evlat sahibidir.