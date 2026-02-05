En yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkekle evlilik pahalÄ±ya patladÄ±: ÃœÃ§ gÃ¼nlÃ¼k mutluluk burnundan geldi... Bilsem bÃ¶yle sever miydim

Haberin DevamÄ±

DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nÄ± ve dÃ¼nyanÄ±n en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkeÄŸi o dÃ¶nemde nasÄ±l da seviyordu birbirlerini... Hele bir de yan yana ya da el ele ortaya Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nda herkes onlarÄ± nasÄ±l da yakÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yordu.

O dÃ¶nemde anÄ±ldÄ±klarÄ± isimle Brangelina, aÅŸkÄ±n vÃ¼cut bulmuÅŸ haliydi sanki.

Sonra bir bebek bekledikleri duyuldu. Bu sefer de herkes bunca gÃ¼zel bir Ã§iftin bebeÄŸini merak etmeye baÅŸladÄ±. O ilk bebek gerÃ§ekten de biblo gibi gÃ¼zeldi.

Sonra yÄ±llar akÄ±p geÃ§ti... ÃœÃ§Ã¼ evlatlÄ±k, Ã¼Ã§Ã¼ de biyolojik altÄ± Ã§ocuklarÄ±yla kocaman bir aile oldular. Hatta bu arada evlendiler bile.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in aÅŸkÄ± 2005 tarihli Mr and Mrs Smith (Bay ve Bayan Smith) filminin setinde baÅŸladÄ±.

Ama iliÅŸkileri Ã¶yle sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ±. AynÄ± yastÄ±kta yaÅŸlanmayÄ± beceremediler. BÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±n boÅŸanmasÄ± da 'bÃ¼yÃ¼k' oldu...

Tam sekiz yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. Kim olursa olsun bÃ¶ylesi zorlu bir sÃ¼reÃ§ herkesi yÄ±pratÄ±r... OnlarÄ±n baÅŸÄ±na da farklÄ± bir durum gelmedi.

Brad Pitt uzun ve zorlu boÅŸanma daha tam bitmeden kendisinden epey genÃ§ Ines De Ramon ile yeni bir aÅŸka yelken aÃ§tÄ±. Hatta onunla Ã§ok mutlu. Ã–yle ki altÄ± Ã§ocuÄŸunun kendisine sÄ±rt Ã§evirmesi bile Ã§ok da fazla yÄ±kamadÄ±.

Ä°ddialara gÃ¶re Angelina Jolie, Brad Pitt ile sekiz yÄ±l sÃ¼ren boÅŸanma davasÄ± sÄ±rasÄ±nda yorgun dÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu arada Fransa'daki Miraval Åžatosu'yla ilgili yasal Ã§ekiÅŸmeleri de daha bitmek bilmedi. DolayÄ±sÄ±yla Jolie rahata bir tÃ¼rlÃ¼ eremedi.

Angelina Jolie ise kendini iÅŸine ve Ã§ocuklarÄ±na adadÄ±. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu iliÅŸkinin ve evliliÄŸin bedelini biraz daha aÄŸÄ±r bir ÅŸekilde Ã¶deyen de kendisi oldu.

Uzun sÃ¼redir ikizleri 18 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde ABD'yi terk etmeyi planladÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulan Angelina Jolie'nin cephesinden gelen haberler Ã§ok da parlak deÄŸil.

Brad Pitt ile zorlu boÅŸanmasÄ± bir yana artÄ±k 18 yaÅŸÄ±nÄ± geÃ§en dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun birer birer yuvadan uÃ§masÄ± da onu sarstÄ± sÃ¶ylenenlere gÃ¶re.

YanÄ±nda sadece ikizleri kalan Angelina Jolie, kendine Ã§ok da iyi bakmÄ±yor. Kelimenin tam anlamÄ±yla yudum yudum eriyip gidiyor.

Â Brad Pitt boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan Ines De Ramon ile ciddi gÃ¶rÃ¼nen bir iliÅŸkiye baÅŸladÄ±. Ama o da altÄ± Ã§ocuÄŸunu kaybetti. Ä°kizlerinden Knox Leon hariÃ§ diÄŸerleri onun soyadÄ±nÄ± bile istemiyor artÄ±k.

Jolie'ye yakÄ±n bir kaynak "Angie, Ã§ok yorgun ve kendine hiÃ§ bakmÄ±yor. Stresi hiÃ§ bitmiyor ve bu durum da onu belirgin ÅŸekilde etkiliyor" dedi.

GeÃ§tiÄŸimiz yaz aylarÄ±nda boyu 1. metre 70 santim olan Jolie'nin 45 kilo kaldÄ±ÄŸÄ± da konuÅŸuluyordu. Yine aynÄ± kaynaÄŸÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Angelina Jolie o zamandan bu yana kilo almayÄ± da baÅŸarabilmiÅŸ deÄŸil.

AltÄ± Ã§ocuÄŸu da aslÄ±nda Jolie'nin etrafÄ±nda pervane olmuÅŸ durumda. 24 yaÅŸÄ±ndaki Maddox, 22 yaÅŸÄ±ndaki Pax Thien, 21 yaÅŸÄ±ndaki Zahara, 19 yaÅŸÄ±ndaki Shiloh ve 17 yaÅŸÄ±ndaki ikizler Knox ileÂ Vivienne annelerinin kilo almasÄ± iÃ§in ellerinden geleni yapÄ±yorlar.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Angelina Jolie de Ã§ocuklarÄ±nÄ± Ã¼zmemek iÃ§in daha fazla yemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ama hala kilo alabilmiÅŸ deÄŸil.

Angelina Jolie aslÄ±nda gÃ¼zelliÄŸinden bir ÅŸey kaybetmiÅŸ deÄŸil. Ama sÃ¶ylenenlere gÃ¶re yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerilim yÃ¼zÃ¼nden durmadan kilo veriyor. AltÄ± Ã§ocuÄŸu da onun biraz daha yemesi iÃ§in Ä±srarcÄ±. YÄ±ldÄ±z, onlarÄ± dinlese de bir tÃ¼rlÃ¼ kilo alamÄ±yor. Bu arada Jolie'nin 1.70 boyunda olduÄŸunu ve korkutucu bir ÅŸekilde 45 kilo geldiÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m.

Jolie ile Pitt'in Brangelina olduÄŸu gÃ¼nlerin Ã¼zerinden Ã§ok zaman geÃ§ti. Birbirlerine deli gibi aÅŸÄ±k o Ã§iftin yerini iki dÃ¼ÅŸman aldÄ±.Â

DiÄŸer yandan sÃ¶ylenenlere gÃ¶re Angelina Jolie resmen boÅŸanmÄ±ÅŸ olsalar da Brad Pitt ile arasÄ±ndaki sorunlarÄ± tamamen Ã§Ã¶zebilmiÅŸ de deÄŸil.

AÅŸklarÄ±nÄ±n en mutlu dÃ¶neminde birlikte yaÅŸlanmak iÃ§in satÄ±n aldÄ±klarÄ± Fransa'daki Miraval Åžatosu ve orada kurduklarÄ± alkollÃ¼ iÃ§ki iÅŸiyle ilgili yasal mÃ¼cadele halen devam ediyor.

Bu davalarÄ±n mali yÃ¼kÃ¼ de Angelina Jolie'yi iyice zorlamaya baÅŸladÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n tek sorunu sadece duygusal deÄŸil aynÄ± zamanda finansal.

Ã–zetle Angelina Jolie, Brad Pitt ile geÃ§irdiÄŸi mutlu gÃ¼nlerin bedelini fazla fazla Ã¶dÃ¼yor.





Jolie bu zorlu boÅŸanmanÄ±n izlerini yaÅŸÄ±yor elbette. DiÄŸer yandan Brad Pitt iÃ§in de bir zamanlar baÄŸrÄ±na bastÄ±ÄŸÄ± altÄ± Ã§ocuÄŸu, geÃ§miÅŸe ait tatlÄ± bir anÄ± haline geldi.