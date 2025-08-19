En ünlü ‘kötü adam’ rolüyle yıldız olmuştu... Şöhreti sevemeyip çiftliğine yerleşti… Artık tüm dünyası tek kızı

Haberin Devamı

Anlatılan sadece büyük kahramanların yani iyilerin hikâyesi değildir… Bazen öyle “kötülerle” karşılaşırız ki sinema da onları da unutmayız hatta kimlerine içten içe tuhaf bir hayranlık bile duyarız.

İşte ünlü oyuncu da sinema tarihinin hem en nefret edilen hem de en çok merak edilen ve sevilen “kötüsüne” beyaz perdede hayat vermiş, genç yaşında oynadığı bu rolle dünyanın en tanınmış yıldızlarından biri olmuştu.

Ama kazandığı bu şöhreti pek sevmedi, üstelik onu şöhrete kavuşturan bu filmlerle ilgili bitmeyen eleştirileri de sürekli göğüslemek zorunda kaldı…

Star Wars serisine 2000’lerin başında çekilen yeni filmler serinin kimi hayranlarını sevindirse de birçoğu tarafından beğenilmemiş ve başarısız bulunmuştu.

Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999), Star Wars: Episode II – Attack of the Clones (2002) ve Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (2005) filmleri Star Wars evrenini başa sarıyor ve bu efsanenin nasıl doğduğunu anlatıyordu.

Sinema tarihinin en ünlü kötü adamı Anakin SkyWalker yani Darth Vader rolü de Kanadalı genç bir yıldız adayına gitti.

Hayden Christensen bu efsane rolü üstlendiğinde henüz 20 yaşındaydı. İki filmde Anakin SkyWalker rolünü oynamış, onun karanlık tarafa geçip Dath Vader’a dönüşmesini canlandırmıştı.

Aradan geçen uzun yılların ardından Hayden Christensen artık pek ortalarda gözükmüyor, Kanada’daki çiftliğinde yaşayıp Los Angeles’a sadece işi olduğunda gidiyor.

Oynadığı bu tek rolle gelen büyük şöhretin Hayden Christensen’e pek de iyi gelmediğini söylesek yalan olmaz… Ünlü oyuncu Star Wars filmlerinden sonra tek tük başka filmlerde de rol alsa da artık oyunculuktan büyük ölçüde uzaklaşmış durumda.

Darh Vader rolünü canlandırdıktan sonra bu rolün altından kalkamadığı, karaktere hayat verirken başarısız olduğu eleştirileriyle başa çıkmak zorunda kalan ve yıllarca da bunu duyarak yaşamaya devam eden Hayden Christensen’in tüm dünyası tek kızı…

Ünlü oyuncu 2007'de Memleketi Kanada’nın Ontario bölgesinde bir çiftlik satın almıştı. 2008'de bu çiftliği kendi elleriyle yenilediğini anlatan Hayden Christensen "Bundan böyle hayvancılık, ekinler ve tarım makineleri hakkında bilgi edinmeye zaman ayıracağım” demişti.

Ancak ünlü oyuncu bu çiftliği çiftçilik yapmaktan çok spot ışıklarından uzaklaşmak ve sessiz sakin bir hayat yaşamak için kullandı.

44 yaşındaki ünlü oyuncu geçtiğimiz gün 10 yaşındaki kızı Briar Rose’la maç izlemeye gitti. Baba kız birlikte vakit geçirirken maçlarını izlemeye gittikleri takımın sosyal medya hesabı için ellerine mikrofon alıp tezahürat yaptılar ve mini bir de röportaj verdiler.

Hayden Christensen, Star Wars’la şöhreti bulduktan sonra başrolünü oynadığı Jumper adlı filmin setinde Rachel Bilson’la tanışmış ve ikili büyük bir aşk yaşamıştı.

Bir yıl içinde nişanlanan Hayden Christensen ve Rachel Bilson 2010’da kısa bir ayrılık yaşasalar da birbirlerinden kopamadılar. Kızları Briar Rose 2014’te doğdu.

Çift 2017’de ayrıldılar ama birbirlerine hiç kırgın kalmadan kızlarını birlikte büyütmeye devam ettiler.