Önce boşandı, sonra çocukları üniversiteye yolladı... Yepyeni evinde bir başına bekârlığın sefasını sürüyor

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Elbette başlarda o da çok zorlandı. Yine de elinde sonsuz olanakları olduğu için kendine yeni bir yuva satın alıp yepyeni bir başlangıç yapmaktan geri durmadı.

Dördüncü kocasından da boşanan ünlü yıldız, şimdi bir yıllık bir restorasyon sonucu kavuştuğu yeni ve tabii ki lüks yuvasının keyfini çıkarıyor.

Bu arada yeni hayatına dair kesitleri de sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Birçok kişinin tahmin ettiği gibi bu anlattığımız ünlü Jennifer Lopez...

Bu yıl temmuz ayında 57 yaşına giren, Marc Anthony ile evliliğinden doğan ikizleri Max ve Emme'yi de üniversite eğitimi için yuvadan uçuran Jennifer Lopez, boşandıktan sonra satın aldığı yeni evine taşındı.

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Ünlü ve zenginlerin mesken tuttuğu Hidden Hills'te bulunan yeni evinin restorasyonu bir yıl sürdü. Her tür konfora sahip olan bu yeni evi için ünlü iç mimarlarla çalıştı Lopez.

Her şeyin istediği gibi olması için de elini cebine atmaktan çekinmedi. Hatta bir kaynak "Jennifer hala bu ev için çok para harcıyor" diye anlattı durumu.

Onun söylediğine göre Lopez satın aldığı her evi yeniden elden geçiriyor. Çünkü onun için yaşadığı yerde kendi dokunuşları olması çok önemli.

Bu arada Lopez ve dördüncü kocası Ben Affleck, birlikte yaşlanmak için aldıkları evi satışa çıkardılar. Fakat iki yıl içinde bir türlü alıcı çıkmadı.

Bunun üzerine uğraşmaktan bıkan Affleck, evi tamamen Jennifer Lopez'e bıraktı. Yine de Lopez hala o evi satabilmiş değil.

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Yeni bir alıcı beklerken de Hidden Hills'te artık yalnız başına yaşayacağı yeni evine taşındı. Affleck ile yaşadığı diğer evde de kendine ait hiçbir iz bırakmadı.

Jennifer Lopez, bir süre önce taşındığı yeni evinde çekilen fotoğraflarını zaman zaman sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

Sadece odalarını değil, başka bazı ayrıntıları da hayranlarından saklamıyor Lopez.

Daha önce Fortunate Son ve Have You Eved Seen The Rain adlı şarkılarıyla tanınan John Fogerty'ye ait olan bu ev yaşam alanlarının yanı sıra beş bölmeli ahıra ve eyer odasına da sahip.

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Ünlü evlerinin olmazsa olmazlarından yüzme havuzunun yanı sıra bir misafir evi ve özel binicilik alanları da Jennifer Lopez'in sahip olduğu lükslerden.

Jennifer Lopez'in evi 10 dönümlük bir arazi üstüne inşa edilmiş durumda. Mahremiyet sağlamak amacıyla arazinin çevresi yetişkin ağaçlarla çevrelenmiş durumda.

Lopez, sosyal medya hesabında eviyle ilgili ince ayrıntıları da paylaşıyor.





Paylaşımlarına bakılırsa Lopez'in kütüphanesinde bazı antika kitaplar da yer alıyor.





Yıldızın banyosu da neredeyse normal bir evin salonu kadar geniş.





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