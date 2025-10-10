En sonunda yatak odası sırlarını da paylaştı: Kocam bir gözü açık uyumak zorunda!

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 13:00

Bir zamanlar müzik sahnelerinin yıldızıyken dünyanın en ünlü ve yakışıklı futbolcularından biriyle evlenmişti. Hayatı o andan sonra her geçen gün daha da güzelleşti.

Sayısız insanın hayallerini süsleyen bir evlilik yapmış, peş peşe doğan çocuklarıyla annelik sevincini de birden fazla kez tatmıştı.

Bir pop yıldızı olarak ünlenen Victoria Beckham, David Beckham’la evlenip anne olduktan sonra müziği bıraktı. Ancak bir başka şekilde yıldızlığını sürdürdü.

Kendi adını taşıyan bir marka yaratan ve yıllarca çalışıp moda dünyasının da en ünlü ve saygın tasarımcılarından biri haline gelen Victoria Beckham şu aralar hayatını ve kariyerini anlatan belgeseliyle gündemde.

KOCASINDAN SONRA O DA BELGESEL ÇEKTİ: BEN GERİ Mİ KALAYIM!

Benzer bir belgesel David Beckham için de çekilmiş, büyük ilgi gören yapımda Victoria Beckham kocasıyla olan hayatlarını anlatan yardımcı bir rolde yer almıştı.

Ancak Victoria Beckham ne kişiliğiyle ne de kariyeriyle yardımcı oyunculuk yapamayacak kadar büyük bir marka haline gelmişti ve yapımcılar hemen onun için de bir belgesel çektiler.

51 yaşındaki moda tasarımcısı, Netflix'teki yeni belgesel dizisi "Victoria Beckham" hakkında The Sun gazetesine verdiği röportajda çarpıcı sırlarını bile anlattı.

YATAK ODASI SIRLARINI ORTAYA DÖKTÜ

Victoria Beckham, kocası David ile yatak odası sırlarını ve David'in neden "tek gözü açık uyuması" gerektiğini anlatırken yakışıklı kocasının yatak odasındaki tek istenmeyen özelliğini açıkladı ve “Kocam horluyor” diyerek herkesi güldürdü.

26 yıllık kocası hakkında "Evet, kesinlikle inanılmaz derecede yakışıklı, gerçekten zeki, çok başarılı. Ve aynı zamanda komik de” diyerek söze başlayan Victoria Beckham "Ama mesele şu: Horluyor" diyerek kocasının katlanamadığı tek özelliğini itiraf etmiş oldu.

"KOCAM İYİ HOŞ DA KEŞKE BU KADAR ÇOK HORLAMASA"

Yıldız isim bununla başa çıkabilmek için en sonunda kulak tıkacı takmaya başladığını da söyledi.

Victoria Beckham röportaj sırasında "Sana şunu söyleyeyim, bu kulak tıkacı eğlence amaçlı değil," diye espri yaptı ve sözlerine "Bunu neden yaptığımı sanıyorsun? Yatakta şımarıklık yapmak için değil. Öyle görünebilir ama son dakika haberi, kocam epey horluyor. Kulak tıkacı takmak zorundayım." diye devam etti.

Dört çocuk annesi moda ikonu LED maske takmak, kocasıyla podcast dinlemek veya ara sıra birlikte dizi izlemek gibi diğer yatak odası aktivitelerinden de bahsetti.

Ayrıca David'in “neden arkasını kollaması” gerektiğini de esprili bir şekilde anlattı.

"DAVID TEK GÖZÜ AÇIK UYUMALI"

Victoria "Ve tabii ki yatakta çok fazla gerilim romanı okuyorum, yani bilirsin, David Beckham, tek gözü açık uyusa iyi olur..." diye şaka yaptı.

David Beckham geçtiğimiz akşam karısının belgeselinin Londra'daki galasında boy gösterip ona olan desteğini sergilemişti.

Çiftin üç çocuğu da törene katıldı: 23 yaşındaki Romeo, 20 yaşındaki Cruz ve 14 yaşındaki Harper… Ancak en büyük oğulları 26 yaşındaki Brooklyn yine yanlarında yoktu…

İLK GÖZ AĞRILARI ONLARI YİNE YALNIZ BIRAKTI

Beckham çiftin bir yandan bu belgeselin mutluluğunu yaşarken bir yandan da “Karım artık benim tek ailemdir” diyerek kendileriyle görüşmeyi kesen oğulları Brooklyn için içten içe üzüntü çekiyorlar.

Brooklyn Beckham 30 yaşındaki eşi Nicola Peltz’le birlikte ailesine sırt çevirmiş ve değil özel günlerinde yanlarında olmak onlarla görüşmeyi bile kesmişti.

Victoria Bekcham yine de anne yüreğine engel olamadı ve galadaki konuşmasında oğlu Brooklyn'e seslendi.

Victoria Beckham şaka yollu şekilde "Çocuklarım: Brooklyn, Romeo, Cruz, Harper ve David… Aman Tanrım, o artık çocuk değil!" dedi ve ekledi "Elimde okuma kartlarım olmadan böyle hatalar yapabiliyorum.”

