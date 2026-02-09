En sonunda sessizliklerini bozdular… Galler Prensi William ve Kate Middleton’dan Epstein açıklaması

Haberin Devamı

İngiltere’nin Charles’tan sonra tahta çıkacak olan veliaht Prensi William ve eşi Kate Middleton Epstein skandalıyla ilgili ilk kez açıklama yaparak “derinden endişeli olduklarını” ve “düşüncelerinin kurbanlara odaklandığını” söyledi.

Galler Prensi ve Prensesi bugün Jeffrey Epstein skandalıyla ilgili sessizliklerini bozarak derinden endişeli olduklarını belirtti.

William ve Kate, çocuk istismarcısı ve küresel bir şiddet ve şantaj ağının kurbanlarına odaklandıklarını söyledi. Bu açıklama, prensin resmi bir ziyaret için Suudi Arabistan'a uçtuğu sırada geldi.

Bu sabah Suudi başkenti Riyad'da gazetecilere konuşan Kensington Sarayı sözcüsü şunları söyledi: “Galler Prensi ve Prensesinin devam eden ifşaatlardan derinden endişe duyduklarını doğrulayabilirim. Düşünceleri kurbanlara odaklanmış durumda.”

Galler Prens ve Prensesi Willim ve Kate’in bu açıklamaları biraz da ailenin bu skandalın içine düşmesi yüzünden mecburen yapılmış olsa da her şeye rağmen bu tavırları takdir topladı.

Zira ailenin Jeffrey Epstein’la yakın dost olan ve onun kurbanlarından birine cinsel saldırı ve tecavüzde bulunduğu söylenen üyesi, Charles’ın kardeşi ve William’ın da amcası olan Andrew Mountbatten-Windsor hâlâ pedofil Epstein’le olan ilişkisi ve işlediği suçları reddediyor.

Kraliçe Elizabeth’in yıllarca hiç çekinmeden “en sevdiğim çocuğum” dediği Prens Andrew Jeffrey Epstein ve suç ortağı İngiliz sosyetik Ghislaine Maxwell’le yakın dosttu ve Epstein’in kurbanlarından Virginia Giuffre, Andrew’nun kendisine henüz reşit bile değilken tecavüz ettiğini açıklamıştı.

Ortada fotoğraflı deliller olmasına rağmen yıllarca bu suçlarını reddeden Prens Andrew en sonunda ağabeyi Kral Charles ve yeğeni Prens William’ın devreye girmesiyle prenslik de dahil olmak üzere yüm unvanlarını kaybetti ve elindeki tüm ayrıcalık ve kraliyet nişanları geri alındı.

William ve Kate’in bu açıklamalar, Kral ve Kraliçe'nin, çok sayıda pedofili mağduruna verdikleri desteği de yansıtıyordu.

Charles ve Camilla, Epstein'in elinde korkunç istismara uğrayan birçok kadın ve kıza kamuoyu önünde desteklerini dile getiren ilk üst düzey kraliyet üyeleri oldular.

Geçen Ekim ayında Charles ve Camilla, çok sayıda pedofili mağduruna kamuoyu önünde desteklerini dile getiren ilk üst düzey kraliyet üyeleri oldular ve “Majesteleri, düşüncelerinin ve en derin sempatilerinin her türlü istismarın kurbanları ve hayatta kalanlarıyla birlikte olduğunu ve olmaya devam edeceğini açıkça belirtmek isterler.” şeklinde bir mesaj yayınladılar.