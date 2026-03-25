En sonunda komşularını da bezdirdiler… Herkes onlardan köşe bucak kaçıyor

Geçen hafta Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin ABD’ye taşındıktan sonra Netflix’le imzaladıkları 100 milyon dolarlık ses getiren anlaşmanın kanal tarafından iptal edildiği haberleri gündeme damga vurmuştu.

Hayatlarını ve kraliyet ailesiyle dertlerini anlattıkları “Harry & Meghan” belgeselini kanal için çeken, sonrasında da Harry’nin birkaç belgeseli ve Meghan’ın yemek programını ortaya koyan çift kanala vaat ettikleri izlenme rakamlarını sağlayamadı.

Bunun üstüne bir de Meghan’ın kaprisleriyle herkesi yıldırdığı, çalışanlara kötü davrandığı iddiaları ortaya atıldı. Kanalın CEO’su Ted Sarandos’un Meghan’ın telefonlarına çıkmadığı söylentileri de epey ses getirdi.

Ted Sarandos’un Meghan’la konuşurken yanında mutlaka bir avukat bulundurduğu söyleniyordu. Ünlü CEO en sonunda tüm bu dedikoduları doğrularcasına Meghan’ı sosyal medyadan takip etmeyi de bıraktı.

Anlaşılan Harry ve Meghan çiftiyle sorun yaşayan sadece birlikte çalıştıkları kişiler değil… Basına yansıyan yeni iddialara göre çiftin ABD’ye gittikten sonra ev alıp yerleştikleri Montecito’daki komşuları da onlara sırtlarını döndü.

Meghan Markle ve Prens Harry, Montecito'daki komşularından soğuk bir tavır görüyor; söylenenlere göre çift artık mahallelileri de kendilerinden bıktırmış durumda.

Los Angeles’ın en gözde semtlerinden biri olan Montecito’da yaşayanlar basına konuşup Harry ve Meghan’ın komşuları için "Onlardan kaçıyorlar. Kimse onlarla birlikte görünmek istemiyor." diyorlar.

Üstelik bu durum yeni de değil. Çift uzun süredir yaşadıkları mahallede istenmeyen kişiler konumundalar, bu yıllara yayılan bir süreç haline gelmiş: “Bu nefret değil. Sadece, etraflarıyla bağları, anlayışları sıfır olan, bir tek kendi çıkarlarını düşünen insanlar olduklarının giderek daha fazla farkına varılması söz konusu. Herkes onlardan bıkmış durumda.”

Çift, kraliyet görevlerinden çekildikten ve Kaliforniya'ya taşındıktan sonra 2020 yılında 14,65 milyon dolarlık Montecito malikanesini satın aldı.

Bölge, Oprah Winfrey, Katy Perry, Ellen DeGeneres ve Portia de Rossi, Gwyneth Paltrow, Arianna Grande ve Jennifer Aniston gibi çok sayıda ünlüye ev sahipliği yapıyor.

Başta herkesi meraklandıran ve heyecanlandıran bu taşınma yıllar içinde bölgenin sürekli paparazziler tarafından gözetlenen, gazetecilerin sürekli kamp kurduğu bir yer haline getirdi.

Bölgede lüks malikanelerinde sessiz sakin yaşamaya alışmış olan komşular da giderek büyüyen bu ilgiden rahatsız olmaya başladı.

Üstelik Harry ve Meghan ABD’ye gittikleri ilk günlerde yoğun ilgiyle karşılanmış ve gerçekten İngiltere’de haksızlığa uğradıkları düşünülmüştü. Bu algı da yıllar içinde değişti.

Artık sempati yerine antipati toplar hale gelen çiftle komşu olma fikrinden hoşlanmayan komşuları onların mahallelerine yerleşmiş olmasından pişmanlık duymaya başladı.

Aralık 2024'te Harry ve Meghan’ın komşularından biri olan Richard Mineards, bir Alman kanalı için çekilen belgeselde "Şahsen Meghan'ın topluluğumuz için bir değer olduğunu düşünmüyorum... Gerçekten dışarı çıkmıyor veya toplulukla ilgilenmiyor. Harry bir ölçüde ilgileniyor, çünkü oldukça neşeli... ama Meghan hiçbir yerde görünmüyor... Ve sonunda kocasını da uzaklaştırdı.” demişti.