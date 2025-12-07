En sonunda kararını verdi… Efsane şarkıcı 80 yaşına bastığı gün 40 yaşındaki sevgilisiyle evlenecek

Haberin Devamı

Oysa gelen son dedikodulara rağmen beklenmedik bir zamanda gelen bu sürpriz aşka kendini kaptırıp giden efsane şarkıcı çoktan genç sevgilisiyle evlenmeye karar vermiş bile.

Bunun için de hayatının en özel dönüm noktalarından biri olacak olan 80’inci yaş gününü tarih olarak seçmiş…

Yıldız şarkıcı Cher kendinden tam 40 yaş küçük sevgilisi Alexander Edwards’tan vazgeçmeye niyetli değil. Hatta üç yılını dolduran bu ilişki hızla evliliğe doğru ilerliyor.

Geçen hafta ünlü şarkıcının genç sevgilisini elinde tutabilmek için onun ufak tefek kaçamaklarına yeşil ışık yaktığı, çiftin aşklarını bu şekilde sürdürdükleri dedikoduları çıkmıştı.

Şimdi de Cher’in 2026’nın mayıs ayında kutlayacağı 80’inci yaş gününde 40 yaşına basacak olan erkek arkadaşı, ünlü müzik yapımcısı Alexander Edwards ile evlenmeyi planladığı konuşulur oldu.

Sevgilisiyle arasında 40 yaş fark olan Cher bu aşk için "Yaşlanıyorsun ama ruhun gençleşiyor. Onu çok seviyorum. Bence çok güzel ve gerçekten yetenekli." diyor ve yapılan eleştirilere de "Benim hayatımı yaşamıyorlar. Aramızda neler olduğunu kimse bilmiyor. Çok eğleniyoruz." diye cevap veriyor.

Cher bir yandan da sevgilisi Alexander Edwards’ın eski kız arkadaşı Amber Rose’dan doğan 6 yaşındaki oğlu Slash ile vakit geçirmekten keyif aldığını söylüyor.

Son üç yıldır ikisi de modayı ve sosyalleşmeyi sevdikleri için düzenli olarak göz alıcı gezilerin ve en çok konuşulan davetlerin başrolünde hayatın tadını çıkarıyor. Alexander Edwards, Cher ile Malibu'daki 12.000 metrekarelik İtalyan Rönesans tarzı malikanesinde yaşıyor.

Daha önce 1969’dan 1975’e kadar aynı zamanda sahneye de birlikte çıktığı Sonny Bono ile evli kalan ve bu evlilikten Chaz Bono adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı ikinci evliliğini de 1975’te bir başka müzisyen Gregg Allman’la yapmış, bu evlilikten de 1976'da küçük oğlu Elijah Blue’yu kucağına almıştı.

Cher’in sevgilisi küçük oğlu Elijah’tan bile küçük ve bu yaş farkı ünlü şarkıcının yakınlarını, özellikle de oğullarını korkutuyor. Oğulları annelerinin bu aşk yüzünden kalbinin kırılmasından korkuyorlar.

Öte yandan Alexander Edwards’ın Cher’i kullandığını, onun parası ve gücüyle bir yandan gününü gün ederken bir yandan da kendi kariyerini ilerletmeyi planladığı ve işi bitince efsane şarkıcıyı terk edeceğini söyleyenler de çok.

Cher ise tüm bu söylentilere kulağını tıkamış halde, geç bulduğu bu aşkın tadını çıkarmayı tercih ediyor…