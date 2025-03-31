En sonunda bu da oldu! Prens Harry’ye taciz ve zorbalık suçlaması!

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Prens Harry, kurucusu olduğu hayır kurumunun başkanı tarafından “büyük ölçekte” zorbalık yapmakla suçlandı

HARRY'YE "BÜYÜK ÖLÇEKTE TACİZ VE ZORBALIK" SUÇLAMASI!

Prens Harry tarafından kurulan bir hayır kurumunun başkanı, Harry ve diğer birkaç kişinin bu hafta başında kuruluştan ayrılmasının ardından onu “büyük ölçekte taciz ve zorbalıkla” suçladı.

Suçlamalar ise bizzat kurumun başkanı Sophie Chandauka’dan geldi.

SUÇLAMALAR BİZZAT KURUMUN BAŞKANINDAN GELDİ

HIV ve AIDS teşhisiyle başa çıkmaya çalışan çocuk ve gençlere yardım eden Sentebale adlı yardım kuruluşunun başkanı Dr. Sophie Chandauka Sky News'ten Trevor Phillips'e verdiği demeçte “Burada bulunmamın tek nedeni... Salı günü bir noktada Prens Harry'nin bana, ülke yöneticilerime ya da icra direktörüme haber vermeden zarar verici bir haberin dış dünyaya duyurulmasına izin vermiş olmasıdır. Bu büyük ölçekte bir taciz ve zorbalık örneğidir.” sözlerini kullandı.

Prens Harry'yle ilgili açıklamalar bizzat hayır kurumunun başkanlığını yürüten Dr. Sophie Chandauka'dan geldi

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Salı günü Prens Harry hayır kurumunun patronluğunu bıraktı. Kurucu ortak Lesotho Prensi Seeiso ile ortak bir açıklama yayınlayan Harry, Chandauka ile Afrika'da bağış toplamaya odaklanma kararından kaynaklandığı bildirilen bir anlaşmazlık nedeniyle istifa eden mütevelli heyetine “destek ve dayanışma amacıyla” istifa etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Harry ve Seeiso, ilişkinin “onarılamayacak şekilde bozulduğunu ve savunulamaz bir durum yarattığını” yazdı.

Bu hafta başında yaptığı açıklamada kurum başkanı Chandauka şunları söyledi: “Bu dünyada yasaların üstündeymiş gibi davranan ve insanlara kötü muamele eden, ardından da mağdur kartını oynayan ve davranışlarına meydan okuma cesareti gösteren insanlara zarar vermek için küçümsedikleri basını kullanan insanlar var.”

Harry kendi kurduğu bu hayır kurumundan geçen hafta istifa etmişti

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"GÜCÜN KÖTÜYE KULLANILMASI, ZORBALIK, TACİZ, KADIN DÜŞMANLIĞI GİBİ KONULAR"

Dr. Sophie Chandauka sözlerine “Basına yansıyan tüm bu mağdur anlatısı ve kurgusunun altında, kötü yönetim, zayıf üst yönetim, gücün kötüye kullanılması, zorbalık, taciz, kadın düşmanlığı gibi konularda düdüğü çalmaya cesaret eden bir kadının hikayesi ve ardından gelen örtbas etme çabası yatmaktadır” diyerek Harry’ye yönelik ağır suçlamalarla devam etti.

Sentebale kurumu Harry'nin 2004 yılında Lesotho'da geçirdiği iki ayın ardından 2006 yılında kurulmuştu.