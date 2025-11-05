×
En sonunda aşkından o da dile geldi… ‘Bu bir rüyaysa uyanmak istemiyorum’

Kasım 05, 2025 14:25

Aşkları son zamanlarda herkesin dilinde… Kalbini yıllardır boş tutan ünlü oyuncu bir anda kimselerin tanımadığı bir adamı koluna takıp ortaya çıkmış, uzun zaman sonra yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

Yaz başından beri sürekli birlikte görüntülenen ikili en sonunda aşklarını “resmileştirme” hamlesini de yaptılar.

Jennifer Aniston yeni erkek arkadaşıyla yaz boyunca tatil yapıp gezmiş, onu yakın arkadaşlarıyla da tanıştırıp onay aldıktan sonra bu ilişki giderek ciddileşmeye başlamıştı.

Jennifer Aniston birkaç gün önce erkek arkadaşıyla çekilmiş sarmaş dolaş bir fotoğrafını Instagram’dan paylaşmış ve böylece bu ilişkiyi milyonlarca hayranına ilan etmişti.

Bu hamlenin üzerine erkek arkadaşı Jim Curtis de sonunda dile geldi ve o da benzer bir fotoğraf paylaşarak Jennifer Aniston’a “Seninle olmak bir rüya gibi” diyerek seslendi.

Jennifer Aniston’ın aylardır yanından ayırmadığı bu yeni erkek arkadaşı Jim Curtis çok satan kitapları olan bir yazar ve aynı zamanda ilişkiler konusunda yaşam koçluğu yapan bir hipnoterapi uzmanı.

Yani daha basitçe söylersek danışanlarını hipnoz yoluyla tedavi eden bir terapist.

Doğum gününü kutlayan magazin dünyasının bu yeni ismi sevgilisi Aniston’la çekilmiş bu aşk pozunu paylaşırken "Bu bir rüyaysa uyanmak istemiyorum" yazarak ilişkisinin kendisi için de ne kadar değerli olduğunu ortaya koymuş oldu.

İkili aşk dedikoduları başladıktan hemen sonra temmuz ayında İspanya'nın Mallorca açıklarında bir yatta denizde keyifli bir gün geçirirken görüntülendi. Bir fotoğrafta Aniston, elini nazikçe Curtis'in elinin üzerine koyarken, Curtis de kolunu onun beline dolamıştı.

Çifte Jennifer Aniston’ın yakın arkadaşları aktör Jason Bateman, eşi Amanda Anka ve Amy Schumer da eşlik ediyordu. Jennifer Aniston daha sonra Jim Curtis’i Friends dizisinden rol arkadaşı ve en yakın dostu olan Courteny Cox’la da tanıştırdı.

Ünlü oyuncunun yakın çevresinden kimileri basına konuşup “Bu adam bir servet avcısı da olabilir, Jennifer kendini bu aşka çok kaptırmamalı” dese de Aniston en yakın dostlarının onayını almış olacak ki ilişkisine giderek daha çok sahip çıkmaya başladı.

Jennifer Aniston ve Jim Curtis’i ortak bir arkadaşları tanıştırmıştı. Ancak Jennifer Aniston’ın Jim Curtis’in kitaplarını çoktan okumuş olduğu ve ona tanışmadan önce de hayranlık beslemeye başladığı söyleniyor.

Aniston 2000-2005 yılları arasında Brad Pitt ile, 2015-2018 yılları arasında ise Justin Theroux ile iki evlilik yaşadı. İki aşkı da hüsranla biten Aniston özellikle de Brad Pitt’in kendisiyle evliyken Angelina Jolie’ye gönül vermesiyle epey büyük bir darbe almıştı.

Güzel yıldız ikinci eşinden de boşandıktan sonra kalbini aşka kapatmış ve yıllarını tek başına geçirmişti. Bu yeni aşkın yarattığı heyecan biraz da bundan kaynaklanıyor…

