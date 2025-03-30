En özel günde bir mesaj paylaştı... Bütün annelerin yüreği titredi

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İnsan ölümle yüz yüze geldikten sonra da bir daha asla hayata eskisi gibi bakamaz.

Öncelikleri değişir, eskiden önem verdiklerinin aslında ne kadar da gereksiz olduğunu fark eder...Ya da geçmişte gözünden kaçan hayata dair ayrıntıları daha iyi görmeye başlar.

Tıpkı İngiliz kraliyet ailesinin gelini, geleceğin İngiltere Kraliçesi Kate Middleton gibi.

43 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Middleton, 2011 yılında Prens William ile evlendiğinde hayatı geri dönülmez bir şekilde değişti...

Bir de geçen yıl aldığı kanser teşhisi sonrasında hayatında yeni bir sayfa açıldı.

Aylar süren tedaviden sonra hastalığı gerileme sürecine girince yeniden işlerinin başına döndü Kate...

Belki eskisi kadar yoğun bir program uygulamıyor, vaktinin büyük bölümünü çocukları George, Charlotte ve Louis'ye ayırıyor ama yine de hem geleceğe hazırlanıyor hem de yapması gerekenleri yerine getiriyor.

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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA GÜNE DAMGA VURDU

Galler Prensesi Catherine ya da basındaki adıyla Kate Middleton, İngiltere'de kutlanan Anneler Günü nedeniyle bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve bugünün gündeminde ilk sıraya çıktı.

Kate Middleton, kocası Prens William ile birlikte kullandığı resmi sosyal medya hesabından etkileyici bir video paylaştı.

Anneler Günü'nde öne çıkardığı ayrıntı ise Doğa Ana oldu.

Videoya eşlik eden satırlar ise okuyanları belki de kendisi gibi evlatlarına erken yaşta veda etme korkusu yaşayan annelerin kalbine dokunacak derinlikteydi.

Kate, geçen yılki zorlu hastalık ve tedavi sürecinde temel olarak Doğa Ana'nın kendileri için bir sığınak olduğunu ifade etti özetle.

Bütün bir aile olarak yaşadıkları zorluklardan uzaklaşıp nefes alabilmek için doğaya sığındıklarını anlattı.

MUTLU HABERİ VERDİĞİ VİDEOYA BENZETİLDİ

Kate mesajına "Geçen bir yıl boyunca doğa, bizim için bir sığınak oldu" sözleriyle başladı.

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Ardından da şöyle devam etti: "Bu Anneler Günü'nde Doğa Ana'yı kutlayalım ve doğayla olan bağımızın sadece içimizdeki benliği beslemeye değil aynı zamanda yaşamın zenginliğinde oynadığımız rolü hatırlatma konusunda bize nasıl yardımcı olacağını görelim."

Middleton'ın paylaştığı video, geçen yıl kemoterapi tedavisinin bittiğini duyurduğu videoyla olan benzerliğiyle de dikkat çekti

Kate'in bir papatyanın açışını, kocaman dalgaların kıyıya vuruşunu, ağaç dalların rüzgarda salınışını gösteren bir videodan oluşan bu paylaşımına ve mesajına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Kate, Anneler Günü paylaşımında bu kez Doğa Ana'yı ön plana çıkardı. Onun bu mesajı sosyal medya takipçileri tarafından çok beğenildi.

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ANNELERİ ÇOK ETKİLEDİ

Kate Middleton'ın 'Doğa Ana' vurgusu yaptığı paylaşımı sosyal medyada da çok konuşuldu. Çocuk sahibi olan birçok kadın Kate'in satırlarının kendilerini ne kadar etkilediğini ve duygulandırdığını ifade etti.

Bir kullanıcı Kate'e "Anneler Günün kutlu olsun Catherine… Biliyorum bu yıl diğerlerinden daha özel. Çünkü sen zorlukların üstesinden geliyorsun" diye yazdı.

Birçok kullanıcı Kate'in mesajını çok güçlü bulduğunu da belirtti.

Kate Middleton geçen yılki Anneler Günü paylaşımıyla büyük bir skandala da imza atmıştı.

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GEÇEN YILKİ SKANDAL HİÇ UNUTULMADI

Aylarca ortadan kaybolan ve hakkında türlü türlü spekülasyonlar ortaya atılan Kate, Anneler Günü için çocukları George, Charlotte ve Louis ile çekilen bir fotoğrafı paylaştı.

Önce bu görsel, dünyanın bütün haber ajansları tarafından basın kuruluşlarına servis edildi. Fakat birkaç saat geçmeden fotoğrafın üzerinde ciddi manipülasyon yapıldığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine ajanslar fotoğrafı geri çekti, hatta bazıları İngiliz kraliyet ailesini güvenilmez haber kaynağı olarak ilan etti.

Bu fotoğraf skandalının ardından Kate sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı ve "Amatör bir fotoğrafçı olarak görsel üzerinde bazı düzenlemeler yaptığını" kabul etti. Yarattığı bu karışıklık için de özür diledi.

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Kate Middleton, 2023'te yani bütün bu hastalık sürecinin başlamasından bir yıl önceki Anneler Günü'nde de sosyal medya hesabından çocuklarıyla çekilen bu fotoğrafı paylaşmıştı.