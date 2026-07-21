Sadece elmaslarÄ± deÄŸil bu sÃ¶zleri de kulaÄŸÄ±na kÃ¼pe yaptÄ±: AÄŸzÄ±nÄ± fazla aÃ§ma... CÃ¼mlelerini kÄ±sa kes!

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2011 yÄ±lÄ±nda geleceÄŸin kralÄ± Prens William ile evlenip aileye giren Kate Middleton, halk tarafÄ±ndan Ã¶yle Ã§ok sevildi ki aileye kan baÄŸÄ± olanlarÄ± bile gÃ¶lgede bÄ±raktÄ± popÃ¼lerlik aÃ§Ä±sÄ±ndan.
Elbette bu konuda Kate'in halktan biriyken geleceÄŸin kraliÃ§esi unvanÄ±nÄ± alacak olmasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k etkisi var.
Ama diÄŸer yandan doÄŸuÅŸtan getirdiÄŸi asaleti, sanki bulunduÄŸu konum iÃ§in yaratÄ±lmÄ±ÅŸ gibi edasÄ±yla da bunca ilgiyi Ã§ekiyor.
Yani Kate bulunduÄŸu konumu gayet iyi temsil ediyor.
Bu Ã¶zelliÄŸi sayesinde de baÅŸta kayÄ±npederi Kral Charles olmak Ã¼zere aile bÃ¼yÃ¼klerinin sempatisini de kazanmÄ±ÅŸ durumda.Â
Onun uyguladÄ±ÄŸÄ± en Ã¶nemli nasihatlerden biri de artÄ±k hayatta olmayan KraliÃ§e 2. Elizabeth'ten geldi.
Ã–yle ki onun sÃ¶zleri Kate'in kulaÄŸÄ±na kÃ¼pe oldu ve aradan yÄ±llar geÃ§se de hep onun Ã¶ÄŸÃ¼dÃ¼nÃ¼ uyguladÄ±.Â
Ã–zellikle de halk arasÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda aÄŸzÄ±nÄ± fazla aÃ§mamak. Yani bir kiÅŸiyle fazla uzun sÃ¼re konuÅŸmamak.
Saray kaynaklarÄ±na gÃ¶re KraliÃ§e Elizabeth, torununun karÄ±sÄ±na her insanÄ±n ilgiyi hak ettiÄŸini sÃ¶yledi. Bu yÃ¼zden de halkla iletiÅŸim kurmasÄ± konusunda Kate'i destekledi.Â
Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden de ailesinin geleceÄŸi olan gelinine, "Halkla iletiÅŸim sÄ±rasÄ±nda ikili konuÅŸmalarÄ± fazla uzatma" Ã¶ÄŸÃ¼dÃ¼nÃ¼ verdi.
AyrÄ±ca halka yakÄ±n gÃ¶rÃ¼nmek iÃ§in Kate'in birden Ã§ok kiÅŸiyle ayakÃ¼stÃ¼ konuÅŸmalar yapmasÄ±nÄ± da istiyordu.
Belli ki Kate kendisine onca tecrÃ¼beli bir kraliyet ailesi Ã¼yesinden hatta ailenin baÅŸÄ±ndan gelen bu Ã¶neriyi kulaÄŸÄ±na kÃ¼pe yaptÄ±.
O yÃ¼zden de gittiÄŸi her yerde mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca Ã§ok insanla iletiÅŸim kurmaya Ã§abalÄ±yor.
Nedendir bilinmez, Ã§ocuklarÄ±n Kate'e yoÄŸun bir ilgisi var. O da gittiÄŸi yerlerde Ã§ocuklarÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde onlarla uzun uzun ilgilenmekten vazgeÃ§miÅŸ deÄŸil. Hatta kimi zaman onlara fazlasÄ±yla vakit ayÄ±rÄ±yor.
Kendisine yÃ¶nelik Ã¶ÄŸÃ¼tleri tutan Kate'in tek zayÄ±f noktasÄ± da ÅŸimdilik bu, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re.
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