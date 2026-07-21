Sadece elmaslarÄ± deÄŸil bu sÃ¶zleri de kulaÄŸÄ±na kÃ¼pe yaptÄ±: AÄŸzÄ±nÄ± fazla aÃ§ma... CÃ¼mlelerini kÄ±sa kes!

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2011 yÄ±lÄ±nda geleceÄŸin kralÄ± Prens William ile evlenip aileye giren Kate Middleton, halk tarafÄ±ndan Ã¶yle Ã§ok sevildi ki aileye kan baÄŸÄ± olanlarÄ± bile gÃ¶lgede bÄ±raktÄ± popÃ¼lerlik aÃ§Ä±sÄ±ndan.

Elbette bu konuda Kate'in halktan biriyken geleceÄŸin kraliÃ§esi unvanÄ±nÄ± alacak olmasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k etkisi var.

Bu nedenle hep bir peri masalÄ± kahramanÄ± olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ama diÄŸer yandan doÄŸuÅŸtan getirdiÄŸi asaleti, sanki bulunduÄŸu konum iÃ§in yaratÄ±lmÄ±ÅŸ gibi edasÄ±yla da bunca ilgiyi Ã§ekiyor.

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Bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± da Kate'in, her nereye giderse gitsin Ä°ngiliz kraliyet ailesinin kÄ±demli Ã¼yelerinin baÅŸÄ±nÄ± Ã¶ne eÄŸdirmemesi...

Yani Kate bulunduÄŸu konumu gayet iyi temsil ediyor.

Bu Ã¶zelliÄŸi sayesinde de baÅŸta kayÄ±npederi Kral Charles olmak Ã¼zere aile bÃ¼yÃ¼klerinin sempatisini de kazanmÄ±ÅŸ durumda.Â

Elbette Kate resmen aileye katÄ±lmadan Ã¶nce sÄ±kÄ± bir eÄŸitimden geÃ§ti. SÃ¶ylenenlere gÃ¶re aksanÄ±nÄ± bile dÃ¼zeltti. Giyinmeyi, nerede nasÄ±l davranacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendi.

Onun uyguladÄ±ÄŸÄ± en Ã¶nemli nasihatlerden biri de artÄ±k hayatta olmayan KraliÃ§e 2. Elizabeth'ten geldi.

Ã–yle ki onun sÃ¶zleri Kate'in kulaÄŸÄ±na kÃ¼pe oldu ve aradan yÄ±llar geÃ§se de hep onun Ã¶ÄŸÃ¼dÃ¼nÃ¼ uyguladÄ±.Â

Bu Ã¶ÄŸÃ¼dÃ¼n ne olduÄŸuna gelirsek...

Ã–zellikle de halk arasÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda aÄŸzÄ±nÄ± fazla aÃ§mamak. Yani bir kiÅŸiyle fazla uzun sÃ¼re konuÅŸmamak.

Saray kaynaklarÄ±na gÃ¶re KraliÃ§e Elizabeth, torununun karÄ±sÄ±na her insanÄ±n ilgiyi hak ettiÄŸini sÃ¶yledi. Bu yÃ¼zden de halkla iletiÅŸim kurmasÄ± konusunda Kate'i destekledi.Â

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Ama yine de Kate'in insanlarla iliÅŸkilerinde bazen fazla sÄ±cak davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, konuÅŸmayÄ± uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶zden kaÃ§Ä±rmadÄ±.

Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden de ailesinin geleceÄŸi olan gelinine, "Halkla iletiÅŸim sÄ±rasÄ±nda ikili konuÅŸmalarÄ± fazla uzatma" Ã¶ÄŸÃ¼dÃ¼nÃ¼ verdi.



Saray kaynaklarÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re KraliÃ§e 2. Elizabeth, kraliyet ailesi Ã¼yelerinin halkla iletiÅŸimini Ã¶nemli buluyordu. Ama mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca fazla kiÅŸiye ulaÅŸabilmek iÃ§in de ayakÃ¼stÃ¼ sohbetlerin, kÄ±sa tutulmasÄ±ndan yanaydÄ±. Hem bÃ¶ylece laf gereksiz uzayÄ±p istenmeyen noktalara da gitmeyecekti. Kate Middleton da onun bu konudaki Ã¶ÄŸÃ¼dÃ¼nÃ¼ kulaÄŸÄ±na kÃ¼pe yaptÄ±.

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AslÄ±nda KraliÃ§e'nin bunu sÃ¶ylerken amacÄ± Kate'in insanlarla iliÅŸkilerini kÄ±sÄ±tlamak deÄŸildi. Hayat tecrÃ¼besi sayesinde bazen konuÅŸmalarÄ±n Ã§izgiden Ã§Ä±kÄ±p gereksiz yerlere gidebileceÄŸini biliyordu.

AyrÄ±ca halka yakÄ±n gÃ¶rÃ¼nmek iÃ§in Kate'in birden Ã§ok kiÅŸiyle ayakÃ¼stÃ¼ konuÅŸmalar yapmasÄ±nÄ± da istiyordu.

Bir kaynak bu konuda:Â " Mesaj basitti aslÄ±nda. Kraliyet ailesinin halkla buluÅŸmasÄ±nda zamanlamaya ve zamanÄ±n kullanÄ±mÄ±na Ã¶zen gÃ¶stermeye dikkat Ã§ekiyordu. Bir kiÅŸiyle Ã§ok uzun sÃ¼re geÃ§irirseniz, dÃ¼zinelerce baÅŸkasÄ± fÄ±rsatÄ± kaÃ§Ä±rÄ±r. Bu, aileye katÄ±ldÄ±ktan sonra Kate'in Ã¶ÄŸrendiÄŸi ilk derslerden biri oldu" diye konuÅŸtu.

Belli ki Kate kendisine onca tecrÃ¼beli bir kraliyet ailesi Ã¼yesinden hatta ailenin baÅŸÄ±ndan gelen bu Ã¶neriyi kulaÄŸÄ±na kÃ¼pe yaptÄ±.

O yÃ¼zden de gittiÄŸi her yerde mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca Ã§ok insanla iletiÅŸim kurmaya Ã§abalÄ±yor.

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Belki bu konudaki tek istisnasÄ± Ã§ocuklar.

Nedendir bilinmez, Ã§ocuklarÄ±n Kate'e yoÄŸun bir ilgisi var. O da gittiÄŸi yerlerde Ã§ocuklarÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde onlarla uzun uzun ilgilenmekten vazgeÃ§miÅŸ deÄŸil. Hatta kimi zaman onlara fazlasÄ±yla vakit ayÄ±rÄ±yor.

Kendisine yÃ¶nelik Ã¶ÄŸÃ¼tleri tutan Kate'in tek zayÄ±f noktasÄ± da ÅŸimdilik bu, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re.

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