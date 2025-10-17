×
En mutlu olacağı zamanda acılar peşini bırakmadı... Evlendim, ertesi gün hıçkıra hıçkıra ağladım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 15:15

Bir insan sevdiğiyle evlenip aynı çatı altına girdiğinde hayatının en mutlu dönemlerinden birini yaşar. Belki düğün öncesi hazırlıklar sırasında çift ya da çiftin aileleri arasında bazı gerilimler yaşansa da düğün bittikten sonra herkes rahat bir nefes alır.

İşin koşturmacayla geçen zor bölümü bitmiş gitmiştir artık.

Herkesin beklentisi de özellikle yeni evli çiftin derin bir soluk alıp yeni aşkın ve artık karı- koca olmanın keyfini çıkarmasıdır.

Önce balayı, sonra özenle hazırlanan yeni evde başlayan pırıl pırıl bir hayat ve geleceğe dair hayaller.

Kısacası evliliğin cicim ayları, insan hayatının belki de kaygısız geçmesi gereken en güzel dönemi.

ONUN CİCİM AYLARI BİLE KAYGILARLA GEÇİYOR
Yine de görünüşe göre herkes için geçerli değil bu durum... En azından Selena Gomez için.

Geçtiğimiz ay gösterişli bir düğünle, nişanlısı Benny Blanco ile hayatını birleştirdi Selena Gomez…

Gerçi nişandan beri birlikte yaşıyorlardı ama artık resmen evli bir çift oldular. İkisi de hayatlarında bembeyaz ve ortak bir sayfa açtı.

Yine de kendisinin itiraf ettiğine göre Selena Gomez, daha düğününün hemen sonrasında 'Ertesi gün öleceğim" diye hıçkıra hıçkıra ağladı.

Selena Gomez, evliliğinin en güzel zamanında neden böyle acılara boğulduğunu katıldığı bir etkinlikte anlattı.

İYİ BİR ŞEY OLDUĞUNDA ARKASINDAN BİR FELAKET BEKLİYOR
ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Fortune'ın Dünyanın En Güçlü Kadınları konferasına katılan Selena Gomez, bazı tuhaf korkuların yakasını bırakmadığını anlattı.

Gomez "Hayatımda harika bir şey olduğunda arkasından hemen kötü bir şey olmasını bekliyorum" dedi.

Yıldız, anda kalıp "Tamam, harika bir şey yaptık" diye düşünmek yerine "Tamam, ama bütün bunların hepsi yarın elimden gidebilir. Peki ben bunun olmasını nasıl engelleyebilirim" diye düşündüğünü söyledi.

Selena Gomez, bu durumun hayatının en büyük çatışması olduğunu da sözlerine ekledi. "Evlendim ve sonra ertesi gün öleceğimi düşünerek hıçkıra hıçkıra ağladım" itirafında da bulundu.

YİNE DE ANNE OLMA HAYALİNİ ASLA BIRAKMADI
Diğer yandan her ne kadar böyle tuhaf korkuların pençesine düşmüş olsa da Selena Gomez, yine de elindeki mutluluğun kıymetini de biliyor. Olabildiğince hayaller kurup tadını çıkarmaya çabalıyor.

Yıldız, Benny Blanco ile evlendikten sonra yaptığı bir sosyal medya paylaşımında anne olma hayalinden söz etti.

Aslında bundan birkaç yıl önce pençesine düştüğü Lupus hastalığı yüzünden hamile kalsa bile o bebeği karnında taşıyamayabileceğini gözyaşlarıyla anlatan Gomez, yine de bu büyük hayalinden vazgeçmedi.

