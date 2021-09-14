En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi kimdir, evli mi?

Kadir Ezildi, 19 Mart 1995 tarihinde İstanbul Bakırköy’de dünyaya geldi. İlk olarak TLC’de yayınlanan programıyla adını duyuran Kadir Ezildi, annesi ve kardeşi Kerem Ezildi ile birlikte İstanbul Maltepe’de yaşamını sürdürüyor. Ezildi,Temizlik Avcıları ve Temizlik İşim Benim ardından En Hamarat Benim programıyla izleyici karşısına çıkıyor.

Temizliğin yanı sıra düzen konusunda da takıntılı olan Kadir Ezildi, kazandığı tüm parayı temizlik malzemelerine ve evin dekorasyonuna harcıyor. Öyle ki evdeki mobilyaları kendi temizlik anlayışına uymadığı gerekçesiyle baştan aşağıya yenilediğini söylüyor. Market alışverişi sırasında temizlik ürünlerinin olduğu reyonda çok fazla zaman geçiriyor. Tüm ürünleri yakından inceliyor. Evin bütün temizliğini kendisi yapıyor. Yere kıl döküleceği gerekçesiyle erkek kardeşine ağda yaptıracak derecede takıntılı bir temizlik hastası! Çamaşır suyuyla ilişkisini “Temiz olması için çiçeklere bile döküyorum” diyerek açıklıyor. Ondan habersiz eve misafir gelemiyor. Gelen misafirlerin ilk olarak banyoya gitmelerini rica ediyor. Misafirlerden ayaklarını yıkayarak çoraplarını değiştirmelerini istiyor. Temizlik konusunda takıntılı olduğunun farkında fakat tedavinin bu duruma bir çözüm olacağını düşünmüyor. Bu takıntısı nedeniyle evlenecek birini bulmakta zorlanacak olması ise annesinin en büyük korkusu…

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