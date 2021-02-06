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Haber Giriş: 06.02.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

En değerlisi Uzay Heparı’nın klavyesi

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
En değerlisi Uzay Heparı’nın klavyesi
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Müzisyen Ersay Üner’in Onno Tunç, Barış Manço ve Uzay Heparı’nın klavyelerini satın alıp sakladığı ortaya çıktı. Üner, “En değerlisi Uzay Heparı’nın klavyesi” dedi.

Ersay Üner önceki gün müzik çalışmaları yaptığı stüdyosunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Üner’in stüdyosunda Türk müziğine büyük katkılar yapan Onno Tunç, Barış Manço ve Uzay Heparı’nın klavyelerini sakladığı ortaya çıktı. Ünlü müzisyen, uzun yıllar Galata’da bulunan müzik aletleri satıcılarında çalıştığını ve o dönemde eline geçen klavyeleri biriktirdiğini söyledi. Üner “Benim için en değerlisi Uzay Heparı’nın klavyesi. Aldığımda çok kötü durumdaydı. Sırf tamir etmek için iki aynı klavyeden aldım. Şimdiki haline gelmesine sağladım” dedi. 

En değerlisi Uzay Heparı’nın klavyesi

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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