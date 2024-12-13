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En çok sevilen, hep kazanan oluyordu... Ama bu kez kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kate Middleton#Prens William#Time Dergisi
En çok sevilen, hep kazanan oluyordu... Ama bu kez kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 08:45

Bu yıl sadece kendisini değil bütün dünyayı şoke eden kanser tedavisini bir yana koyarsak, Kate Middleton, gayet şanslı bir insan...

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Daha üniversitede öğrenciyken ülkenin gelecekteki kralı Prens William ile tanıştı ve onu kısa sürede etkiledi. Birbirlerine aşık oldular... William başta bütün İngiliz kraliyet ailesi Kate'in halktan bir aileden gelmesine rağmen onu kabullendi.

Elbette bu bir süreç gerektirdi. Ama sonuç olarak 2011 yılının 29 Nisan günü Prens William ile gayet görkemli bir törenle hayatını birleştirdi. Ardından üç çocuk ve Kraliçe'nin ölümünden sonra da daha yüksek bir unvan geldi.

Zaten görünüşe göre çok uzak olmayan bir gelecekte William tahta geçince Kate de kraliçe ya da konsort kraliçe olacak.

Tabii ki bu arada Kate Middleton, yıllar içinde dünyanın dört bir yanında milyonlarla ifade edilen bir hayran kitlesi edindi... Giyimi, kuşamı, güzelliği, nezaketi, zarafetiyle göz dolduruyor yıllardır.

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En çok sevilen, hep kazanan oluyordu... Ama bu kez kaybetti

YILIN İNSANI UNVANINA ADAY GÖSTERİLDİ
Hatta birçok kişiye göre Kate, Prens William başta İngiliz kraliyet ailesinin en büyük şansı. Her ne kadar soylu bir aileden gelmese de Mountbatten- Windsor ailesinin içine doğan üyelerden bile daha "prenses."

Kısaca söylersek bu yıl sağlığıyla ilgili olarak yaşadıklarını saymazsak Kate Middleton, genel anlamıyla hayatta "hep kazananlar" tarafında.

Ama bu kez kaybetti Galler Prensesi Kate...

Bunun nasıl olduğuna gelirsek...

Galler Prensesi Kate Middleton, Time dergisinin geleneksel olarak düzenlediği Yılın İnsanı unvanına aday gösterilmişti... Kendisi bu durumu ne kadar önemser bilinmez ama hayranları onun tam da böyle bir ödülü hak ettiğine inanıyordu. Özellikle bu yıl yaşadıklarından sonra.

Fakat Kate Middleton, unvanı kendisiyle bambaşka bir kulvarda yer alan birine, ikinci kez ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a kaptırdı.

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En çok sevilen, hep kazanan oluyordu... Ama bu kez kaybetti

UNVANI KAPTIRDI
Hatırı sayılır bir kitlenin Kate Middleton'a gitmesini beklediği ödül Trump'ın oldu. Kate popülerlik hanesine yazılacak bu ödülü elinden kaçırdı.

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Time dergisi Kate Middleton'ı Yılın İnsanı Ödülü'ne "kamuya mal olmuş insanların özel hayatlarının mahremiyeti ve sağlık konusunda" farkındalık yarattığı için aday göstermişti.

Söz konusu unvan, her yıl dünya çapında büyük etki yaratan kişilere veriliyor.

Kate Middleton bu yıla kötü başladı aslına bakılırsa... Belki de bu ödülü kazansaydı, geçirdiği zorlu yılın sonunda onun için bir sevinç kaynağı olacaktı.

Önce karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklandı. Ardından da kanser tedavisi göreceğini duyurdu.

Kate altı aylık bir suskunluğun ardından haziran ayında Trooping The Colour etkinliğiyle görevlerine dönüşünün işaretlerini verdi. Ardından eskisi kadar yoğun olmasa da az sayıdaki resmi görevde yerini aldı.

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'EN BÜYÜK ÖDÜL SAĞLIĞINI GERİ KAZANMASI'
Son olarak birkaç yıldır ev sahipliğini üstlendiği Noel konserinde yine halkın ve kameraların karşısına çıktı. Bu ay içinde bütün aileyle birlikte Noel ayininde yine ortaya çıkması bekleniyor.

Her ne kadar Time dergisinin unvanını kaçırsa da Kate Middleton sevenlerinin gönlündeki yerini kaybetmiş değil. Kraliyet uzmanı Richard Fitzwilliams'a göre Kate çekiciliği, duruşu ve modaya karşı harika yaklaşımıyla geleceğin kralı için harika bir eş. Bu yüzden de Time dergisinin ödülüne aday olmalı çoktan hak etmişti.

Bu arada Kate'in hayranları, ödülün sahibinin açıklanmasından sonra sosyal medyada yorumlara başladı. Birçoğu "Kate'in yılın insanı seçilip seçilmemesini Kate'in bile hiç umursamadığını savundu. Bu görüştekilere göre iyileşip sağlığına kavuşması, ailesiyle birlikte olması onun için en büyük hediye.

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#Kate Middleton#Prens William#Time Dergisi

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