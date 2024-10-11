En çok ölmekten değil yaşlanmaktan korkuyor… Sınırları zorlayan ünlü oyuncu her gün -100 derecede kendini donduruyor!

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Sadece bunlarla da kalmayıp yıldızı olduğu aksiyon sinemasında da her filmiyle adeta çığır açıyor. Dublörlerin bile çekindiği en tehlike sahnelerde kendisi oynuyor.

ONUN YAPTIKLARINI YAPMAYA DUBLÖRLER BİLE KORKUYOR

Geçen sene gösterime giren Görevimiz Tehlike serisinin en yeni halkasında bir uçurumdan motosiklet üzerinde atladığı sahnede ölüme meydan okumuş, son olarak da 2024 Paris Olimpiyatları’nın kapanış töreninde filmleri aratmayan bir gösteriye imza atmıştı.

"Sinemayı kurtaran" adam Tom Cruise oyunculuk kariyeri boyunca dublör kullanmadan en tehlikeli sahnelerin bile üstesinden gelmesiyle tanınıyor

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Bahsettiğimiz bu “çılgın” kişi elbette Hollywood’un uslanmaz yıldızı, 62 yaşındaki usta aktör Tom Cruise. Ünlü oyuncu 40 yıldır içinde olduğu film piyasasında kendinden genç nice isimler yaşlanıp çökerken ilk ünlendiği günlerindeki kadar genç ve dinç görünmesiyle de ünlü.





YILLARDIR YAŞLANMADI… ZATEN EN KORKTUĞU ŞEY DE BU!

Hatta bu görüntüsüyle kimi zaman çılgın komplo teorilerine bile konu oluyor ünlü oyuncu. Tom Cruise’un bu yaşında böyle genç ve dinç görünüp, bitmeyen bir enerjiyle yarı yaşındaki aktörlere taş çıkarmasının sırrı aslında başta sahip olduğu genler ve hiç durmadan çalışarak bedenini diri tutması.

En son 2024 Paris Olimpiyatlarının kapanış töreninde müthiş bir şov yapan usta aktörün en büyük takıntısı gençlik... Ölüme meydan okuyan Cruise için yaşlanmak en büyük korku

Ancak gençliğe, son zamanlardaki popüler tabirle “anti-ageing” akımına fazlaca düşkünlüğüyle bilinen usta oyuncu için yakın çevresi artık endişelenmeye başlamış.

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VÜCUDUNU -100 DERECEDE DONDURMAYA BAŞLAMIŞ

Sık sık buz banyoları yaptığı bilinen Tom Cruise’un en sonunda evine yaşlanma sürecini durdurabilmek ve daha uzun yıllar şimdiki görüntüsünü koruyabilmek adına bir “kriyoterapi” makinesi kurdurduğu ortaya çıkmış.

Yaşlanmasını yavaşlatmak hatta durdurmak için bir yol bulmaya çalışan Tom Cruise en sonunda evine kriyoterapi cihazı yerleştirmiş

Yıldız oyuncu bu gençlik aşkıyla kendi aksiyon sahnelerini çekmesiyle nam salmış olsa da bu aralar yaşlanmama takıntısıyla her gün evinde vücudunu -100 derecede dondurmaya başlamış. Kriyoterapi cihazının içine her gün giren yıldız oyuncu vücudunu -100 derece soğukta dondurarak yaşlanmasını durdurmaya çalışıyor

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MAKİNE VÜCUDU SOĞUKLA ONARIYOR

Aynı zamanda soğuk terapi olarak da bilenen Kriyoterapi bir kişinin vücudunu cilt hastalıkları ve atletik yaralanmalar gibi tıbbi sorunları tedavi etmek için son derece soğuk sıcaklıklara batırıldığı bir yöntem.

Bu yöntem aynı zamanda yağ yakmak ve kolajen arttırmak içinde kullanılıyor. Böylece Cruise bir yandan zayıf kalıp yüzünün sarkmasını da önlüyor.

Ancak 62 yaşındaki Cruise'un bu son hamlesi artık sevdiklerini endişelendirir hale gelmiş

62 yaşındaki aktör geçmişte düzenli olarak buz banyolarına girdiğini itiraf etmiş olsa da her gün kendini dondurması yakınlarını da endişelendirmeye başlamış.

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SÜREKLİ OLARAK GENÇ KALMANIN YOLLARINI ARAŞTIRIYOR

Yakınları usta oyuncunun en büyük tutkularından birinin “doğayı alt etmek” olduğunu, bilim dünyasında son gelişmeleri çok yakından takip ettiğini ve genç hissetmenin ve daha da önemlisi genç görünmenin yollarını titizlikle araştırdığını söylüyor.

Bu iki fotoğraf arasında 20 yıl olduğuna inanmak zor...

Kriyoterapinin tıpkı bir “gençlik çeşmesi” olduğunu düşünen Tom Cruise bu makineye tedavi amaçlı giren hastaların seansları 5 dakika sürse de kendini makineye sokup ne kadar dayanabileceğini denemek için sınırları zorluyor.

SIVI NİTROJENLİ YÜZ BAKIMLARI YAPTIRIYOR

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Üstelik bu çılgın denemeler dışında Tom Cruise’un cildini genç tutmak için birkaç haftada bir sıvı nitrojenli yüz bakımları aldığı da biliniyor.

Tom Cruise bir yandan kendini her gün dondururken bir yandan da genç kalmanın yeni yollarını bulmak için sürekli okuyup araştırma yapıyor

Yakın çevresi Cruise'un soğuk terapilerin "geleceğin yolu" olduğunu ve "yüzlerce yıl boyunca iyi yaşamasına yardımcı olacağına" inandığını söylüyor.

ARTIK KORKMAYA BAŞLADILAR: YAŞLANMAK, İŞİ BIRAKMAK VE ÖLMEK ONUN İÇİN SEÇENEK BİLE DEĞİL

Cruise'un hayatını bu kadar “yoğun" ve "sanki kanıtlayacak bir şeyi varmış gibi" yaşamasının sevdiklerini korkutmaya başladığı da iddia ediliyor. Bu korkunun altında da ünlü oyuncunun bu yaptıklarının bedelini bir gün ağır şekilde ödemek zorunda kalması ihtimali…

"Tom'un çılgın bir yenilmezlik kompleksi var. Gerçekten üstün bir insan olduğuna, bu gösterileri ileri yaşlarında bile çekebileceğine inanıyor ve başka bir seçeneği kabul etmeyi reddediyor."