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Haber Giriş: 09.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

En çok annemizi özledik

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En çok annemizi özledik
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Şebnem Çapa, sosyal medyada Mine Kalpakçıoğlu’nun sorularını yanıtladı. Çapa, bu süreçte en çok annesi Rezzan Kaya’lıyı özlediğini söyledi. Gençlik formülünün de annesinden geldiğini belirtti.

Şebnem Çapa, Alem Talks’ın Instagram’daki canlı yayınında Mine Kapakçıoğlu’nun sorularını yanıtladı. Kalpakçıoğlu, 60 yaşında olan Çapa’nın, gençlik formülünü sordu. Çapa “Şimdi şöyle önce genetik olduğuna inanıyorum. Kız kardeşim ile anneden almışız genleri. Sevdiğim şeyden kendimi kısıtlamadım. Sevdiğim şeyleri yedim ve güneşlendim. Şu aralar ise yürüme bandında koşuyorum. Kızım Ceylan’la evde spor yapıyoruz. Yüzümde de tek bir estetik yok. Botoksa karşı değilim vakti geldiğinde yaptırabilirim” yanıtını verdi.

En çok annemizi özledik

PANKARTLI KUTLAMA
Ailecek her zaman zencefilli limonlu su tükettiklerini dile getiren Çapa bu süreçte en çok anneleri Rezzan Kayalı’yı özlediğini söyledi. Yayının bir kısmına kızı Ceylan Çapa da konuk oldu ve o da anneannesini özlediğini belirtti. Çapa, “Bugün benim için hem buruk hem de çok güzel bir gün oldu. 54 gündür evdeydim ve hiç dışarı çıkmamıştım. Malum hafta sonu sokağa çıkma yasağı var biz de ailenin kadınları olarak anneanneme küçük bir sürpriz yapmak istedik” dedi.

Çiğdem Kayalı Kaya ve kızı Lâl Denizli, Şebnem Çapa ve kızı Ceylan Çapa önceki gün ise Rezzan Kayalı’nın evinin önünde pankart açarak Anneler Günü’nü kutladı.

Çiğdem Kayalı Kaya ve kızı Lâl Denizli ile Şebnem Çapa ve kızı Ceylan Çapa, anne ve anneanneleri Rezzan Kayalı’nın Anneler Günü’nü erkenden kutladı.

 

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