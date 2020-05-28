En büyük hayali sergi açmak

Eşi Hakan Baş ile yaşadığı evin duvarlarından sonra, kolonlarına da resim yaptı. Yakın arkadaşları “Şu salgın bittikten sonra lüften bizim evi de güzelleştir” demeye başladı. Bensu Soral ise en büyük hayalininin; resim ve heykel sergisi açmak olduğunu söyledi.







