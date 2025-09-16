KarÄ±sÄ±nÄ± aldatmamak iÃ§in film setinde iki kat iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ± giymiÅŸti... En sevdiÄŸi yerde, aÅŸÄ±k olduÄŸu kadÄ±nÄ±n yanÄ±nda bu dÃ¼nyadan gÃ¶Ã§Ã¼p gitti

Haberin DevamÄ±

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa 89 yÄ±l hele Redford gibi dolu dolu yaÅŸayan biri iÃ§in bir deÄŸil birkaÃ§ hayatÄ±n sÄ±ÄŸabileceÄŸi bir sÃ¼re... Zaten Robert Redford tam da bÃ¶yle yaÅŸadÄ±..

Uzun hayatÄ± boyunca nice baÅŸarÄ±lar da tattÄ±, nice bÃ¼yÃ¼k acÄ±lar da... Son beÅŸ yÄ±ldÄ±r da evlat acÄ±sÄ±yla yanÄ±yordu kalbi... GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re de o acÄ±yla birlikte bu dÃ¼nyadan gÃ¶Ã§Ã¼p gitti.

EVLAT ACISINI TATTI... AMA EN SEVDÄ°ÄžÄ° YERDE SON NEFESÄ°NÄ° VERDÄ°

DiÄŸer yandan da Ã¶ylesine ÅŸanslÄ±ydÄ± ki, en sevdiÄŸi yerde, hayatÄ±nÄ±n sonbaharÄ±nda tanÄ±ÅŸÄ±p evlendiÄŸi karÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ±nda Ã¼stelik de uykusunda son nefesini verdi.

Robert Redford'un sinema sanatÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±, verdiÄŸi emek uzun uzun anlatÄ±lacak tÃ¼rden. Ama bir de insani yanÄ± var ki o da baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir konu zaten.

Gelin biz efsane yÄ±ldÄ±zÄ±n belki de hayatÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k ÅŸansÄ± olan ikinci karÄ±sÄ±yla tanÄ±ÅŸma hikayesinden baÅŸlayalÄ±m.

Robert Redford son nefesini verdiÄŸi sÄ±rada yanÄ±nda 2009'da evlendiÄŸi ikinci karÄ±sÄ± Sybille Szaggars vardÄ±... Redford, hayata da onunla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve bu dÃ¼nyada en sevdiÄŸi yer olan Utah'taki evinde veda etti.

Ä°LK EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° UZUN SÃœRDÃœ... Ä°KÄ°NCÄ°SÄ°NDE ONLARI Ã–LÃœM AYIRDI

Redford sinemanÄ±n en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkeklerinden biriydi ama evlilikleri de uzun sÃ¼rdÃ¼. Ä°lk olarak tarihÃ§i Lola Van Wagenen ile evlendi. Onunla evliliÄŸinden dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu oldu.

Ondan boÅŸandÄ±ktan uzun yÄ±llar sonra bu kez karÅŸÄ±sÄ±na ikinci karÄ±sÄ± Sybille Szaggars Ã§Ä±ktÄ±...

AralarÄ±nda tam 20 yaÅŸ fark vardÄ±. Ama bu onlarÄ±n birbirlerine tutulmasÄ±nÄ± engelleyemedi. Ã‡ift, 1996 yÄ±lÄ±nda Sundance'ta tanÄ±ÅŸtÄ±. Almanya doÄŸumlu Szaggars o sÄ±ralarda Redford'un hiÃ§bir filmini izlememiÅŸti...

Onun akÅŸam yemeÄŸi teklifini kabul etti. Ama buluÅŸmadan Ã¶nce de oturup Robert Redford'un en Ã¼nlÃ¼ filmlerinin 15'er dakikasÄ±nÄ± izledi.

AslÄ±nda Robert Redford, sonradan iÅŸlerin bu ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼mesinin daha iyi olduÄŸunu anlattÄ± People dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda: "Bu bir iliÅŸkiye baÅŸlamanÄ±n harika bir yolu. Ä°ki insan birbirleriyle tanÄ±ÅŸÄ±yor, aralarÄ±nda bir iletiÅŸim doÄŸuyor." Bunun birbirlerinin gÃ¶zÃ¼nÃ¼ baÅŸarÄ±larla boyamaktan daha iyi bir durum olduÄŸunu anlattÄ± Redford.

Zaten Redford ile Szaggars o akÅŸam yemeÄŸinden sonra bir daha ayrÄ±lmadÄ±... 2009 yÄ±lÄ±nda evlendiler ve Ã¶lÃ¼m onlarÄ± ayÄ±rÄ±ncaya kadar da birlikte kaldÄ±lar.

Sybille, Robert Redford ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda onun tek bir filmini bile izlemiÅŸ deÄŸildi. Ama akÅŸam yemeÄŸi iÃ§in buluÅŸmadan Ã¶nce 15'er dakikalÄ±k bÃ¶lÃ¼mleri izledi. BÃ¶ylece iliÅŸkileri daha doÄŸal bir ÅŸekilde baÅŸladÄ±.Â





ACILARIN EN BÃœYÃœÄžÃœNÃœ YAÅžADI

Redford, mesleki anlamda da aÅŸk hayatÄ±nda da aradÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸu yakaladÄ±. Ama diÄŸer yandan bir insanÄ±n yaÅŸayabileceÄŸi en bÃ¼yÃ¼k acÄ±yla da yÃ¼zleÅŸti...

Ä°lk karÄ±sÄ± Lola Van Wagenen'den dÃ¼nyaya gelen dÃ¶rt Ã§ocuÄŸundan biri olan James, 2020 yÄ±lÄ±nda hayata veda etti. O sÄ±rada daha 58 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. James, karaciÄŸer nakli beklediÄŸi sÄ±rada kansere yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmiÅŸti... Onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ de 32 yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ± duyurdu.

Robert Redford, bir sÃ¼re Ã¶nce The Way We Were filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Barbra Streisand ile ilgili kamera arkasÄ± olaylarla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

Â

HEM YAKIÅžIKLI BÄ°R OYUNCUYDU HEM DE KARISINA SADIK BÄ°R EÅž

Her ne kadar filmde birbirlerini seven iki genci oynasalar da Sinema eleÅŸtirmeni Robert Hofler'in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± "The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to the Screen" kitabÄ±na gÃ¶re kamera arkasÄ±nda baÅŸka bir dÃ¼nya vardÄ±.

Kitapta yer alan iddiaya gÃ¶re kitapta yer alan iddiaya gÃ¶re Redford, 1972 tarihli filmdeki rol arkadaÅŸÄ± Barbra Streisand'a gÃ¼venmediÄŸi iÃ§in senaryo gereÄŸi onunla yakÄ±nlaÅŸacaÄŸÄ± sahnede iki kat iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ± giymek zorunda hissetti kendini.

Sonunda da gerÃ§ekten Ã¶yle yaptÄ±. Kitaba gÃ¶re bunun nedeni de Streisand'Ä±n Redford'a aÅŸÄ±k olmasÄ±!

KARISINI ALDATMAK Ä°STEMEDÄ°

Hofler'in kitabÄ±nda yer alan iddialara gÃ¶re Redford, Streisand'Ä±n kendisine yÃ¶nelik bu aÅŸkÄ±ndan haberdardÄ± ama bu duygunun Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶rde karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yoktu. Hatta o filmde Streisand ile Ã§alÄ±ÅŸmak bile istemiyordu.

Ä°ÅŸte Hofler kitabÄ±nda bu Ã¼nlÃ¼ filmin kamera arkasÄ±nda yaÅŸanan bu ve bunun gibi olaylarÄ± masaya yatÄ±rÄ±yor. Ä°ÅŸin ilginÃ§ yanÄ± da her ne kadar kamera arkasÄ±nÄ±n her aÅŸamasÄ± 'iÅŸkence' gibi olsa da bu filmin, o dÃ¶nemde genÃ§ bir oyuncu olan Barbra Streisand'a en iyi kadÄ±n oyuncu dalÄ±nda Oscar adaylÄ±ÄŸÄ± getirmesi!

Filmin Ã§ekildiÄŸi sÄ±rada Redford, tarihÃ§i ve aktivist olarak tanÄ±nan Lola Van Wagenen ile evliydi. MutluluÄŸu bozulsun istemiyordu.