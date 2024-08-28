En büyük aşk hikâyesi daha yazılmadan bitti… Boşanma davası açınca rahat bir nefes aldı: Yaşadıkları neredeyse işkence gibiydi!

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Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in boşanma kararı almaları ve ünlü şarkıcının kendisine avukat bile tutmadan kendi başına mahkemeye gidip dilekçesini vermesi magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.

Lopez ve Affleck, 2000'li yılların başında büyük bir aşk yaşayıp nişanlarını bozduktan sonra 2021'de ikinci kez aşka yelken açtılar. Aradan geçen yıllarda ikisi de başkalarıyla evlendi, çocukları oldu. Haklarında sürekli ayrılacakları dedikoduları çıkarken kocası Ben Affleck'le 20 yıl önce yazmaya başladıkları aşk hikayesini bir filme dönüştürmüştü Jennifer Lopez... Filmin adını ise “The Greatest Love Story Never Told" (Anlatılmamış En Büyük Aşk Hikayesi) koymuştu... Ünlü çiftin peri masalı gibi anlatılan aşkı da, bu aşkın hikayesi de daha yazılamadan bitti...

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AŞKI İLK SEFERİNDE BİTİREN SEBEP YİNE PEŞLERİNE TAKILDI… GEÇMİŞİN HAYALETLERİNDEN KAÇAMADILAR

Ancak bu evlilikler de hüsranla sonuçlanmıştı ve iki yıldız isim aşklarını adeta küllerinden doğurup 2022’de çok konuşulan görkemli bir düğünle evlendiler. İlk seferinde nişanlarının bozulmasına sebep olan şeyse peşlerini ikinci denemelerinde de bırakmayacaktı.

Magazin basını ve paparazziler ikilinin peşini hiç bırakmadı, attıkları her adım, her sözleri ve en ufak mimikleri bile adeta mikroskop altına konup incelendi. Bir yandan dışarıya karşı mutlu bir çift görüntüsü vermeye çalışsalar da fotoğraf ve videolara yansıyan asık suratları, kavga işaretleri, mutsuz anları hep didik didik edildi. Ben Affleck kendisi de büyük bir Hollywood yıldızı olduğu halde şöhretten ve bu şöhretin getirdiği ilgiden hiç hoşlanmıyor, bunu da sürekli dile getiriyordu... Affleck'in aşklarını ilk seferde öldürmüş olan duruma yine düştüğü, Lopez'in peşinden hiç eksik olmayan büyük medya ilgisinden bunaldığı ve bu yüzden mutsuzluğa mahkum olduğu iddia edildi

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İKİ AŞIK, İKİ AYRI DÜNYA…

Birçoklarına göre zaten bu evlilik bitmeye mahkumdu… Çünkü Jennifer ve Ben birbirlerini ne kadar sevseler de bambaşka karakterlerde, hayattan bambaşka istekleri olan insanlardı ve aşk onların bu farklılıklarını iki yıl taşıyabildi.

Boşanma haberi duyulduktan sonra Ben Affleck çocuklarıyla, yıllardır en yakın arkadaşı olan Matt Damon’la, Jennifer Lopez’den ayrıldıktan sonra taşındığı kiralık evine verdiği yemek siparişini teslim alırken defalarca görüntülendi.

Çiftin boşanma haberi duyulduğundan beri Ben Affleck kâh çocukları kâh arkadaşlarıyla gayet mutlu ve rahat bir görüntü veriyor...

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Hepsinde de oldukça keyifli, mutlu ve yüzü güler haldeydi. Jennifer Lopez ise sadece Instagram hesabının hikayeler bölümünden tek bir selfie paylaştı ve sonra sessizliğe gömüldü.

EVLİLİĞİN FİŞİNİ ÇEKTİ!

Ben Affleck’in zaten sürekli mutsuz, huzursuz ve sanki kaçmak ister gibi göründüğü hallerine bakınca ne düşündüğünü tahmin etmek zor değil. Herkes ünlü aktörün bu evlilikten “kurtulduğu” için mutlu olduğunda hemfikir…

Boşanmak için mahkemeye giden taraf olsa da Jennifer Lopez'in aslında Ben Affleck'in aşkı uğruna değişebileceğine inandığı, evliliği kurtarmak için çok uğraştığı ancak bunun adeta bir işkenceye dönüşmesiyle birlikte en sonunda "tamam" dediği söyleniyor...

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Öte yandan Jennifer Lopez’in yakın çevresi yıldız şarkıcının da aslında bu evliliğin “fişini çekmeye” niyeti olmamasına rağmen bu zor kararı verip boşanma davası açtıktan sonra “rahatlamış” hissettiğini söylüyor.

PES ETMEK İSTEMEDİ AMA EVLİLİK ARTIK ONUN İÇİN BİR İŞKENCEYE DÖNÜŞMÜŞTÜ

People dergisine konuşan bir kaynak “Ben'in evliliklerinden çekilmeyi ve onu geride bırakarak hayatına devam etmeyi seçmesi Jennifer için inanılmaz derecede zor oldu” dedi.

Ünlü şarkıcının yakınları sanılanın aksine onun ayrılık kararıyla birlikte çok rahatladığını ve bu badireyi de kısa zamanda atlatıp yeniden zirveye çıkacağını söylüyor

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İddialara göre Jennifer Lopez boşanmak değil işleri yoluna koymak istiyordu. Hatta Lopez ve Affleck hâlâ birbirlerini seviyordu. Ama Jennifer öyle kolayca pes edecek bir tip değildi ve kocasının düzelip evlilikleri için harekete geçmesini beklemek onun için adeta bir “işkenceye” dönüşmüştü.

“ARTIK RAHAT… BUNU DA ATLATIP YENİDEN ZİRVEYE ÇIKACAK”

İçeriden bir kaynak, ünlü şarkıcının geçen hafta Los Angeles'ta boşanma evraklarını teslim ettikten sonra “rahatlamış göründüğünü” söyledi. “Ailesi ve arkadaşları bunun doğru bir karar olduğu konusunda hemfikir” diye devam eden kaynak, Jennifer Lopez’in çok fazla sevgi ve destekle çevrili olduğunu, kısa sürede eskisinden iyi olacağını çünkü çok güçlü biri olduğunu ve her zaman zirveye çıkmayı bildiğini söyledi.

Jennifer Lopez hakkında bu iddialara ortaya atılırken Ben Affleck’in de bir süredir, ABD’li ünlü siyasetçi ve bağımsız başkan adayıyken yarıştan çekilen ve Donald Trump’a destek veren Robert F. Kennedy Jr'ın 36 yaşındaki kızı Kick Kennedy’yle görüştüğü söyleniyor.